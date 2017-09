După scurgerea etapei a patra din campionatul Ligii a IV-a, lidera ACS Gauss Bacău rămâne nu doar unica echipă fără înfrângere, ci și singura cu punctaj maxim. Sâmbătă, Gauss, deși lipsită de aportul lui Andrei Întuneric și Bogdan Lupu, s-a impus cu 4-1 pe terenul celor de la Nicolae Bălcescu.

Pentru lideră au punctat Diaconu, Boghian, Lozneanu și Dobârceanu, ultimul, printr-o execuție splendidă de la mare distanță.

Rezultate complete: ACS Viitorul Nicolae Bălcescu- Gauss 1-4, Viitorul Curița- Gloria Zemeș 3-0, AS Negri- UZU Dărmănești 1-2, CS Dofteana- Siretul Bacău 1-0, Aripile Cleja- Fl. Roșie Sascut 6-1, Voință Gârleni- Vulturul Măgirești 3-1, AS Măgura Cașin- AS Filipești 4-4. Partida CSM Moinești- Voința Oituz a fost amânată.

Clasament

1. Gauss Bacău 4 4 0 0 49-4 12p.

2. Vulturul Măgirești 4 3 0 1 17-8 9p.

3. CSȘM Bacău 4 3 0 1 14-5 9p.

4. Viitorul Curița 4 3 0 1 11-4 9p.

5. FC Dinamo Bacău 4 2 1 1 10-4 7p.

6. Măgura Cașin 4 2 1 1 9-12 7p.

7. UZU Dărmănești 3 2 0 1 7-5 6p.

8. Voința Gârleni 4 2 0 2 9-11 6p.

9. Gloria Zemeș 4 2 0 2 7-10 6p.

10. Aripile Cleja 4 2 0 2 13-22 6p.

11. Voința Oituz 3 1 1 1 6-4 4p.

12. ACS N. Bălcescu 2 1 1 1 5-7 4p.

13. AS Filipești 4 1 1 2 9-14 4p.

14. CSM Moinești 3 1 0 2 13-8 3p.

15. CS Dofteana 2 1 0 1 1-24 3p.

16. AS Negri 4 0 1 3 4-13 1p.

17. Siretul Bacău 4 0 0 4 1-9 0p.

18. Fl. Roșie Sascut 4 0 0 4 2-23 0p.

Programul etapei viitoare (16-17 septembrie): AS Filipești- Aripile Cleja, Voința Oituz- AS Măgura Cașin, CSȘM Bacău- CSM Moinești, Gauss Bacău- UZU Dărmănești, Siretul Bacău- Viitorul Nicolae Bălcescu, Vulturul Măgirești- CS Dofteana, Fl. Roșie Sascut- Voința Gârleni, Viitorul Curița- AS Negri, Gloria Zemeș- FC Dinamo Bacău.