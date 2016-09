Fotbal/ Liga a III-a: Ziua remizelor

Csikszereda- Aerostar 0-0 si CSM Pascani- SC Bacau 3-3

Etapa a cincea a adus cite o remiza externa celor doua divizionare C bacauane. Aerostar a rezistat fara gol primit contra Csikszeredei, la Miercurea Ciuc, acolo unde perechea Belecciu -Mihaes nu a lasat culoar de sut golgheterului local, Bajko Barna, in timp ce Strat l-a anihilat complet pe veteranul Robert Ilyes. Pentru Csikszereda acesta este primul semi-esec in actualul sezon, in timp ce “aviatorii” se bucura pentru cel dintii punct adus din deplasare. Si nu vorbim despre o deplasare usoara! Mai ales ca Misu Ionescu nu a putut conta nici pe serviciile lui Hurdubei, accidentat.

Tot un egal, dar in sunet de goluri, 3-3, a inregistrat si Sport Club pe terenul Pascaniului. Desi a ratat in nestire (sau poate ca tocmai de aceea), echipa lui Gica Penoff a dus o permanenta cursa de urmarire, gazdele conducind cu 1-0, 2-1 si 3-2 gratie golurilor semnate de Nemteanu (’17, din 11 m) si Viorica (’32 si ’59). Bacauanii au revenit de fiecare data prin “dubla” lui Bogdan Lupu (’22 si ’49) si a reusitei lui Sascau (’76), intorcindu-se acasa cu o remiza dulce-amarui.

Etapa viitoare, programata la finalul saptaminii viitoare, cele doua grupari bacauane evolueaza pe teren propriu Vineri, Aerostar primeste vizita Harmanului, in timp ce simbata, pe “Letea” vine Miroslava lui Danut Munteanu. Pina atunci, insa, marti, cele doua echipe din Bacau joaca in Cupa; “aviatorii” acasa, cu Foresta lui Cristi Popovici, iar Sport Club la Galati, cu Metalosport.