Fotbal/ Liga a III-a: SC Bacau vrea sa dea in judecata Federatia

Divizionara C bacauana Sport Club isi petrece mai mult timp prin salile de judecata ale Federatiei Române de Fotbal decât pe teren. Depunctata de FRF cu patru puncte ca urmare a faptului ca nu si-a achitat datoriile financiare fata de fostul sau jucator Alexandru Tutu, Sport Club se prezinta, azi, din nou, in fata Comisiei de Disciplina si Etica a Federatiei.

De data aceasta, intr-un alt litigiu financiar: cel cu CSM Pascani. Acest litigiu a dus la deschiderea a sase dosare, in care pascanenii solicita grila de formare pentru jucatorii cedati anul trecut catre Sport Club. Suma totala a litigiului cu CSM Pascani bate spre 440 milioane de lei vechi, suma pe care actuala conducere a SC-ului refuza sa o plateasca.

„Am avut discutii cu cei de la Pascani, prin care le-am propus sa le platim esalonat. Ei vor, in schimb, toti banii deodata, ceea ce este imposibil pentru noi. Daca azi nu se rezolva nimic favorabil noua la FRF, vom da in judecata Federatia”, ameninta conducatorul Sport Clubului, Sebi Pauceanu, care a punctat acuzele pe care le aduce FRF-ului: „De ce vreme de un an Federatia nu a urgentat aceasta speta? De ce cât a fost vechea conducere, in frunte cu Ciocoiu, nu s-a platit vreun leu? Toti au tabarât acum pe noi. Ne iau si punctele, vor sa ne ia si banii, chiar daca situatia noastra nu e deloc una grozava”.

In urma depunctarilor suferite, echipa bacauana a ajuns pe ultimul loc al Seriei I din Liga a III-a, cu 5 puncte. Sâmbata, in etapa a 13-a, SC Bacau va primi vizia celor de la Olimpic Cetate Râsnov.