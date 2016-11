Fotbal/ Liga a III-a: Doar Sport Club

Egale in derby-ul jucat sâmbata trecuta pe „Letea”, cele doua divizionare C bacauane vor avea parte de sorti diferite in runda a 12-a programata in acest weekend.

Astfel, in timp ce Aerostar va sta, Sport Club se va deplasa sâmbata, de la ora 14.00, la Liesti, pe terenul celei de-a treia clasate in Seria I, Sporting. Fara victorie din etapa a doua, echipa pregatita de Haisan va avea parte de o misiune grea in fieful unei formatii care cedeaza greu puncte acasa. Dar mai stii?

Programul etapei a 12-a (sâmbata, ora 14.00): Csikszereda M. Ciuc- Olimpia Rm. Sarat (se joaca vineri, de la ora 14.00), Sporting Liesti- SC Bacau, Olimpic Râsnov- CSM Roman, Sportul Chiscani- Atletico Vaslui, Metalosport Galati- Stiinta Miroslava, Avântul Valea Marului- CSM Pascani, AFC Odorhei- AFC Harman.

Clasament

1 Csikszereda 10 8 2 0 20-4 26p.

2 AFC Harman 10 8 1 1 26-5 25p.

3 Sporting Liesti 11 6 2 3 15-10 20p.

4 Atletico Vaslui 10 6 1 3 24-11 19p.

5 Olimpia R. Sarat 10 5 1 4 17-12 16p.

6 Stiinta Miroslava 10 5 1 4 14-12 16p.

7 Metalosport Galati 10 5 1 4 7-11 16p.

8 Aerostar Bacau 11 4 3 4 17-13 15p.

9 CSM Roman 10 4 1 5 14-17 13p.

10 Olimpic Râsnov 11 3 3 5 11-11 12p.

11 Av. V. Marului 10 3 1 6 15-28 10p.

12 SC Bacau 10 2 3 5 18-21 9p.

13 Sportul Chiscani 11 2 2 7 7-19 8p.

14 CSM Pascani 10 2 1 7 12-27 7p.

15 AFC Odorhei 10 2 1 7 9-25 7p.