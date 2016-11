Fotbal/ Liga a III-a: Cine-i mai tare?

E un derby de circumstanta, de acord. Dar, ca orice derby local, cheama in cauza orgoliile. Prin urmare, confruntarea de sâmbata, de pe „Letea” va stabili cine-i mai tare in oras: Sport Club sau Aerostar. Disputa, despre care nu putem pune mâna in foc ca o vom vedea si in returul campionatului, in conditiile in care viitorul SC-ului este teribil de incert, gaseste cele doua adversare in stari de spirit diferite.

Sport Club n-a mai câstigat din etapa a doua si este in cadere libera (sportiv si financiar), in timp ce Aerostar, dupa un start ratat, si-a revenit, inregistrând un singur esec in ultimele sapte etape. Orgoliile vor nivela, insa, diferentele economice si de clasament, astfel incât meciul de pe „Letea’ este deschis oricarui rezultat. Sau nu?

Programul celorlalte jocuri ale etapei a 11-a: CSM Roman- Sporting Liesti, Atletico Vaslui- Olimpic Cetate Râsnov, Stiinta Miroslava- Sportul Chiscani, CSM Pascani- Metalosport Galati, AFC Harman- Avântul Valea Marului, AFK Csikszereda Miercurea-Ciuc- AFC Odorheiu Secuiesc.

Clasamentul Seriei I

1 Csikszereda 9 7 2 0 12-4 23p.

2 AFC Harman 9 7 1 1 21-5 22p.

3 Sporting Liesti 10 6 1 3 14-9 19p.

4 Atletico Vaslui 9 6 0 3 24-11 18p.

5 Olimpia R. Sarat 10 5 1 4 17-12 16p.

6 Aerostar 10 4 2 4 16-12 14p.

7 Stiinta Miroslava 9 4 1 4 11-11 13p.

8 Metalosport Galati 8 4 1 3 6-8 13p.

9 CSM Roman 9 4 0 5 13-16 12p.

10 Olimpic Râsnov 10 3 2 5 11-11 11p.

11 SC Bacau 9 2 2 5 17-20 8p.

12 Sportul Chiscani 10 2 2 6 6-16 8p.

13 AFC Odorhei 9 2 1 6 9-17 7p.

14 Av. V. Marului 8 2 1 5 12-23 7p.

15 CSM Pascani 9 2 1 6 12-26 7p.