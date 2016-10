Fotbal feminin: Ligi diferite, aceeasi soarta

Cele doua echipe de fotbal feminin ale judetului, Magura 2012 si FC Onesti nu parcurg cea mai buna perioada. In Liga 1, Pisicile Rosii, asa cum mai sunt denumite fotbalistele Magurii au suferit duminica a treia infrângere la rând in actuala editie de campionat.

Elevele lui Vasile Jercalau au cedat cu 1-0 pe teren propriu in runda a patra si ocupa penultimul in clasamentul esalonului secund, fara gol marcat. Tot pe locul 7 din 8 se afla si gruparea din Liga 2, FC Onesti, care a fost surclasata duminica, acasa, cu 6-0 de Piros Security.

In weekend, ambele formatii bacauane vor fi angrenate in Cupa României. Vineri, de la ora 15.00, Pisicile Rosii vor evolua la Roman, in compania Vulpitelor Galbene din localitate, pentru ca duminica, onestencele sa se deplaseze pe terenul celor de la Atletic Onix.

La doua zile dupa jocul de Cupa de la Roman, Pisicile vor reveni pe „Lucretiu Avram” pentru restanta din prima etapa a campionatului Ligii 1, cu Viitorul Reghin. Poate se sparge gheata!