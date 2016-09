Fotbal/ Cupa României: N-avem derby bacauan!

In turul patru, Aerostar primeste vizita Forestei Suceava, in timp ce Sport Club joaca la Galati, cu Metalosport

Veste proasta pentru microbistii bacauani: nu vom avea derby local in faza a patra a Cupei României. In felul acesta, scad si sansele de a vedea in Bacau o echipa de prima liga in faza urmatoare a competitiei surprizelor.

Luni seara, FRF a oficializat meciurile din turul patru al Cupei. Marti, 4 octombrie, de la ora 14.30, Aerostar va primi vizita Forestei Suceava antrenate de Cristi Popovici si in rândul careia evolueaza mai multI ex-bacauani: Mihalachioae, Druga, Cainari, Dumitriu sau Bogdan Rusu.

Mai mult, unii dintre acestia (Dumitriu, Rusu, plus Popovici la debuturile sale ca antrenor) au activat in trecut si la Aerostar.

Daca “aviatorii” joaca pe teren propriu, in schimb cealalta divizionara C, Sport Club va evolua in deplasare in faza a patra a Cupei României.

Astfel, Intuneric, Lozneanu si Compania vor intâlni colega de serie, Metalosport Galati, intr-un joc programat pe malurile Dunarii.

Anul trecut, Sport Club era revelatia Cupei, eliminând-o la penalty-uri pe CSU Craiova sI cedând la limita, cu 0-1, pe fondul unor grave greseli de arbitraj, confruntarea cu vice-campioana României de la acea data, ASA Târgu-Mures.

Sa vedem daca vreuna din cele doua grupari bacauane va reusi sa aduca din nou in orasul nostru o prim-divizionara.