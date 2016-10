Fotbal/ Cupa României, faza a patra: Care bacauani merg mai departe?

PROMO



Aerostar Bacau- Foresta Suceava (azi, ora 14.30, stadion “Aerostar”)

Bacauanii se intorc acasa. Pentru 90 de minute. Sau ceva mai mult daca vor fi prelungiri si, eventual, lovituri de la 11metri. Bacauani get-beget precum Cristi Popovici si Lucian Dumitriu, ambii fosti componenti ai Aerostarului. Sau bacauani de import.

Asemeni lui Bogdan Rusu, trecut si el pe la “Aerostar”, Mihalachioae (dorit in vara de “aviatori”), Cainari, Druga si italianul Masella. Fara a-l uita pe presedintele Forestei, Dorin Goian, fost component de baza in linia defensiva a FCM Bacau in urma cu mai bine de zece ani.

Prin urmare, astazi, pe “Aerostar”, vom asista la o disputa fratricida in faza a patra a Cupei României, ultima dinaintea intrarii in competitie a echipelor de prima liga. Aerostar primeste vizita bacauanilor de la Foresta Suceava.

Sigur, in ceea ce-i priveste pe ultimii, nu toti se vor afla pe gazon, tehnicianul sucevenilor, Cristi Popovici anuntând ca va efectua “cinci-sase modificari fata de echipa care s-a impus sâmbata, cu 2-1 contra Metalului Resita”. Victoria cu Resita a fost a opta (din noua meciuri, daca includem si jocul de Cupa cu Csikszereda) obtinuta de Foresta in mandatul lui Popovici.

“Speram sa ne continuam seria rezultatelor faste si in jocul cu Aerostarul, deoarece ne dorim un parcurs cât mai lung in Cupa României. Stim ca vom avea in fata o echipa buna, tânara, recomandata si de remiza de la Miercurea Ciuc, iar Cupa este competitia surprizelor.

Prin urmare, trebuie sa tratam meciul cu toata seriozitate, chiar si in conditiile in care vom opera mai multe schimbari in primul unsprezece”, a precizat tehnicianul oaspetilor, care se confrunta cu o unica problema de efectiv: Daniel Balan, accidentat.

Nu doar Popovici va miza pe o parte din rezerve. Antrenorul Aerostarului, Misu Ionescu va rula, la rândul sau, lotul: “Nu putem duce trei meciuri intr-o saptamâna daca folosim mereu aceeasi formula de echipa. Asadar, voi face schimbari, dar voi avea pretentia ca atitudinea sa ramâna aceeasi din meciul de la Miercurea Ciuc. Sunt convins ca toti cei care vor intra marti pe teren vor dori sa arate ca pot tine pasul cu una dintre fruntasele ligii secunde”.

Daca Foresta merge struna in campionatul cadet, Aerostar a inceput sa scoata, la rândul sau, capul: victoria cu Odoheiul urmata de egalul obtinut pe terenul Csikszeredei stau marturie. Astazi, insa, una din cele doua trebuie sa cedeze. De vazut care bacauani vor merge mai departe, catre un meci cu o echipa de prima liga.

Popovici: “Trei suporteri, tot voi avea”

Cristi Popovici continua sa regrete ca nu si-a putut continua aventura in B cu Sport Clubul: “Aveam o echipa care ne-ar fi permis sa ne batem la promovare in acest an. Visul meu era sa ajung din nou cu Bacaul in Liga I, insa, din pacate, nu s-a putut”. Inidiferent daca sustinatorii Forestei vor face sau nu deplasarea de la Suceava pentru meciul de Cupa, cu Aerostarul, tehnicianul oaspetlor va beneficia azi de o mini-galerie speciala: “Sunt convins ca trei suporteri tot voi avea la acest meci; in tribune vor fi sotia mea si cele doua fete. Macar ele vor tine cu mine”, a glumit Cristi Popovici.