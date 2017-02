Inspectoratul Scolar Judetean (ISJ) Bacau are, in sfârsit, echipa de conducere completa. Dupa ce prof. Theodora Sotcan a luat cu brio examenul, anul trecut, pentru functia de inspector scolar general, acum s-a reusit incadrarea pe post si pentru cele doua functii de inspectori scolar adjuncti. Dupa cum scriam intr-o editie anterioara, la sfârsitul lunii trecute, prof. Ida Vlad ocupa un post de inspector scolar general adjunct la ISJ Bacau, prin concurs (sustinut pe 24 mai, la Bucuresti), iar prof. Florin Lazar (foto) a fost numit de Ministerul Educatiei, cu detasare in interesul invatamântului, pe cel de-al doilea post de inspector scolar general adjunct la aceeasi institutie. Asta dupa ce persoana care s-a prezentat la concurs pentru aceasta functie nu a reusit sa treaca examenul. Cum, la nivel national, s-a incheiat procedura de organizare a concursurilor pentru functiile de inspectori adjuncti in inspectoratele scolare, acum (mai exact de pe 22 iunie 2016) au fost semnate si noile contracte de management. „Asa este, acum avem echipa completa, cu doi inspectori scolari generali adjuncti, dupa aproape un an de când institutia noastra a functionat doar cu un singur inspector adjunct, desi in organigrama erau prevazute doua astfel de posturi”, a confirmat prof. Theodora Sotcan, inspectorul scolar general ISJ Bacau. Florin Lazar este profesor de fizica, cu catedra la Colegiul National Pedagogic „Stefan cel Mare”, unde a ocupat functia de director. A fost si inspector scolar general, in perioada 2010 – 2012. Conducere noua si la CCD Bacau



In luna mai a fost organizat concurs si pentru ocuparea functiei de director al Casei Corpului Didactic (CCD) Bacau. S-au prezentat la examen prof. Gabriel Stan (director al institutiei) si prof. Nicoleta Neagu (fost director la Scoala 10), insa niciunul nu a obtinut nota de trecere. Conform noilor decizii ale Ministerului Educatiei, persoanele care au ocupat pâna acum acest post, au participat la examen si nu l-au luat, nu mai au dreptul sa ocupe functia nici macar cu delegatie. In aceste conditii, tot cu numire de la ministerul de resort, la conducerea acestei institutii bacauane este acum, cu delegatie, prof. Nicoleta Gargaun, profesor la Colegiul „Henri Coanda" si metodist CCD Bacau.

