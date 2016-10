Echipa de volei feminin a Stiintei versiunea 2016-2017 este ca un puzzle. Un puzzle ale carui piese se aduna mai greu ca niciodata. Trei din cele patru straniere, Perovic, Zarkova si Otasevic au venit pe ultima suta de metri.

Iar cele patru componente ale nationalei României, Rogojinaru, Cazacu, Fales si Albu s-au alaturat echipei de club dupa o lunga perioada petrecuta sub tricolor, cu prilejul campaniei de calificare pentru Europene. Practic, internationalele Stiintei au revenit sub comanda antrenorului Florin Grapa ieri. Iar sâmbata incepe campionatul!

„Avem la dispozitie doar patru zile pentru a ne antrena in formula completa. Trebuie sa recunosc ca sunt ingrijorat, dar sper sa o scoatem la capat”, a marturisit tehnicianul bacauan.

-Domnule profesor, in sfârsit aveti intreg lotul la dispozitie.

-Bine spus, in sfârsit! Luni noaptea au revenit cele patru jucatoare de la lotul national, iar acum suntem si noi in „informatie completa”.

-Practic, in intersezon ati antrenat o formula de echipa, iar in campionat prezentati o cu totul alta.



-Asa este. Niciodata nu ne-am mai confruntat cu o asemenea situatie, iar lipsa de omogenitate a echipei ne va da de furca. E clar ca pentru a stabili relatii de joc ai nevoie de timp, de antrenamente, de jocuri, iar noi nu am beneficiat de niciunul din acesti factori. Cu atât mai mult cu cât avem si o noua ridicatoare in persoana Ivanei Zburova care nu poate lega jocul peste noapte. Nu-i confortabil deloc, acesta este adevarul.

– Cum le-ati simtit pe fetele de la nationala dupa ratarea calificarii?



-Ratarea unei calificari te marcheaza. In special atunci când o pierzi in setul de aur. Ce sa-i faci, se mai intâmpla…

-Abordati sezonul cu patru straniere.



-Si asta este o problema pentru ca, exceptând-o pe Zburova, pe care am avut-o in pregatiri inca de la bun inceput, celelalte trei, Zarkova, Perovic si Otasevic au venit si ele de curând. Pe lânga meciurile pe care le-au avut de disputat cu nationalele lor, au mai fost si probleme cu viza. Asa, ca sa fie tacâmul complet. Eu sper, insa, sa trecem peste toate si sa facem un sezon mai bun decât anul trecut.

-Asta inseamna…



-Asta inseamna sa venim in primele trei. Probabil ca pentru al treilea loc de pe podium ne vom bate cu CSM Bucuresti si cu Dinamo. Eventual, si cu Medicina. Chiar daca lupta pentu titlu se pare ca se va da in continuare intre Blaj si Târgoviste, campionatul se joaca. Si, repet, vrem sa fim si noi acolo, in fata pentru a ramâne conectati la cupele europene.

-Apropo de cupele europene, recent, site-ul europtopteams.com anunta ca Stiinta este pe locul 26 in ierarhia competitilor continentale de club.

-Si, conform aceleiasi surse, suntem cea mai bine clasata echipa din România in acest clasament european. Este un motiv de bucurie si de mândrie nu doar pentru noi, cei de la CS Stiinta, ci pentru toti bacauanii.

-Sâmbata, bacauanii pot vedea la lucru noua Stiinta in primul joc oficial al sezonului, cu Penicilina Iasi.

-Initial, trebuia sa jucam la Iasi, insa a fost inversat turul cu returul, asa ca debutul campionatului ne gaseste pe teren propriu. Vom juca sâmbata, de la ora 17.00 si, ca intotdeauna, ii astept pe iubitorii voleiului la sala. Mi-as dori ca publicul sa fie lânga echipa inca din prima etapa. Referitor la meciul propriu-zis, sunt destul de circumspect, chiar daca in pregatiri am invins Penicilina jucând cu rezervele. Una sunt meciurile amicale si alta cele de campionat. Iasiul are multe straniere si nu trebuie sa uitam ca la turneul de la Târgu-Mures a invins-o pe Medicina.

-Dupa Iasi, urmeaza Dinamo.



-Din pacate, meciul cu Dinamo e programat la doar patru zile dupa Penicilina. Mi-as fi dorit sa avem o saptamâna la dispozitie pentru a pregati partida cu Dinamo, dar, fiind vorba de o etapa intermediara, vom juca miercuri, 19 octombrie, de la ora 17.00, partida de la Bucuresti fiind televizata. Sâmbata, Dinamo joaca pe terenul Unicului, iar daca meciul nostru nu se va suprapune cu cel de la Piatra Neamt, mi-as dori sa merg si sa le urmaresc pe bucurestence. Indiferent de situatie, meciul nostru cu Dinamo ramâne unul din derby-urile campionatului.