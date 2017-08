Doi cercetători americani susțin, într-un studiu, descoperirea a șapte exemplare de flori, în formă fosilizată, datând de acum 100 de milioane de ani. George Poinar Jr, profesor emerit la Facultatea de Științe a Universității Oregon, împreună cu Kenton Chambers, profesor emerit la Facultatea de Științe Agricole a aceleiași universități, au identificat florile ca provenind de la o nouă specie de copaci. În studiul publicat în revista științifică Paleodiversity, cei doi cercetători au denumit descoperirea „Tropidogyne pentaptera” deoarece floarea are cinci petale late („penta” înseamnă „cinci” în greacă, iar ”pteron” semnifică ”aripă”). Florile măsoară între 3,4 și 5 milimetri în diametru, fiind necesar un microscop pentru studierea lor. Pentru că florile au fost conservate foarte bine în chihlimbar birmanez, Poinar crede că „Tropidogyne pentaptera” a fost probabil un copac din pădurea tropicală. „Forma și nervurile lor seamănă cu cele din genul Ceratopetalum care trăiește în Australia și Papua Noua Guinee”, a spus acesta, într-un comunicat de presă dat publicității marți. Poinar crede că relația de înrudire dintre Tropidogyne datând din Cretacicul mijlociu, descoperită în Myanmar, care se numea înainte Burma, și genul Ceratopetalum din Australia, la peste 6.400 de kilometri, peste ocean, poate fi explicată prin istoria geologică a regiunii. „Probabil zăcământul de chihlimbar din Myanmar făcea parte din India, care s-a desprins din supercontinentul Gondwanaland și a început să se deplaseze spre sudul Asiei”, a precizat acesta. „Malaezia și Burma, s-au format în timpul Paleozoicului sau Mezozoicului printr-o desprindere de teren care a început să se deplaseze spre nord, odată cu aluviunile continentale.” AGERPRES 4 SHARES Share Tweet

