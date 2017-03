Multimedia Flori de 8 Martie, de la polițiști de Desteptarea - Distribuiți pe Facebook Distribuiți pe Twitter Astăzi, cu ocazia zilei de 8 Martie, polițiștii rutieri, de proximitate și cei de prevenire, cu sprijinul Generali Asigurări, au fost în mijlocul comunității din municipiul Bacău, unde au oferit flori, mărțișoare și materiale cu caracter preventiv, doamnelor și domnișoarelor. Astfel, polițiștii au fost prezenți la ”Clubul 60 plus” pentru persoane vârstnice, ocazie cu care au asistat la un program artistic pregătit de gazde și au oferit celor prezenți simboluri ale primăverii. De asemenea, polițiștii din județul Bacău au “sancționat” doamnele și domnișoarele participante la traficul rutier, înlocuind procesul-verbal cu flori și mărțișoare. Totodată, polițiștii din cadrul Compartimentului de Analiză și Prevenire a Criminalității, în cadrul campaniei naționale ”Aripi Frânte”, au oferit materiale cu caracter preventiv privind violența împotriva femeii. 1 of 25 0 SHARES Share Tweet

