Cultura Finaliștii Concursului BACĂU FEST-MONODRAME sunt… de Comunicat de presa - Distribuiți pe Facebook Distribuiți pe Twitter Teatrul Municipal Bacovia organizează în perioada 21-26 aprilie 2017, Bacău Fest-Monodrame, succesorul Festivalului International al Recitalurilor Dramatice și al Galei Star. Concursul BACĂU FEST-MONODRAME este rezervat unui singur actor care își va dovedi capacitatea de a împleti varii mijloace de expresie (text, mișcare, teatru-dans, animație etc) pentru a oferi spectacole complexe, de referință pentru scenele românești și străine. Pentru ediția din 2017, am avut un total de 17 înscrieri de la teatre din România și din afara țării. Prestațiile înscrise în concurs au fost evaluate de un juriu care, în cele din urmă, a ales 6 finaliști. Astfel, finaliștii Bacău Fest Monodrame sunt: Iulia Valentina Verdeș, BEFORE BREAKFAST, după Eugene O’Neil, regia: Constantin Florescu, Teatrul Municipal „Ariel”, Râmnicu Vâlcea

Andreea Darie, DOUĂ PIESE CU O FEMEIE, după Franz Xaver Kroetz, Teatrul 7, Iași

Simona Codrean, GĂRI ÎNLĂCRIMATE, după AP Cehov, regia Nicoleta Dănila, Teatrul Dramatic I.D. Sârbu, Petroșani

Ali Deac, 20 NOIEMBRIE, de Lars Noren, regia Eugen Jebeleanu, Teatrul National „Radu Stanca” Sibiu

Alex Buescu, OPINIILE UNUI CLOVN, după romanul omonim al lui Heinrich Böll, regia Anca Maria Colțeanu, Teatrul Luni de la Green Hours, București

Valentina Zaharia, VENUS ȘI ADONIS după William Shakespeare, regie Ioana Petre, Teatrul Mignon București.

Toți finaliști vor urca pe scena din Bacău pentru a-și dovedi talentul și dedicația față de arta teatrală, și nu în ultimul rând, pentru a încerca să câștige TROFEUL BACĂU FEST-MONODRAME. Premiul din anul acesta va fi în valoare de 2000 de euro. Acestui premiu i se vor adăuga Premiul onorific „STEFAN IORDACHE”, acordat de elevi din liceele Municipiului Bacău, și Premiul „Actori pentru Actor” – DINU APETREI, acordat de actorii din Teatrul Municipal “Bacovia” din Bacău, dar și premiul pentru Concursul de Dramaturgie–Monodramă, premiu ce anul acesta este în valoare de 1000 de euro. 7 SHARES Share Tweet

Raspunderea juridica a comentariilor revine in totalitate autorilor. Inainte de a comenta, cititi Standardele comunitatii! Nu vom accepta comentariile rasiste, xenofobe, care indeamna la ura sau care incita la violenta. In cazul in care considerati ca un comentariu deja aprobat ar trebui eliminat, va rugam sa ne instiintati folosind acest formular.