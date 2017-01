Handbalistele Științei Bacău au încheiat prima jumătate a campionatului pe locul 10. În ultima rundă a turului, studentele au cedat cu scorul 36-30 (16-15) pe terenul celei de-a treia clasate în Seria A a Diviziei A, HM Buzău. Cum nu exista pauză între tur și retur, la finalul acestei săptămâni, echipa antrenată de Costel Oprea și Giani Hornea va reveni pe teren, urmând să se deplaseze în fieful vice-liderei, Dinamo București. Rezultatele complete ale etapei a 13-a: Știința București- CSM București II 24-22, HM Buzău- Știinta Bacău 36-30, HCF Piatra Neamț- SCM Pitești 26-29, CSU Târgoviște- Neptun Constanța 23-33, Rapid București- CNOT Iași 36-18, ACS Șc. 181 București- Spartac București 39-27, Dinamo București- Activ Plopeni 39-16. Clasament Seria A 1. Rapid București 13 13 0 0 483-244 39p.

2. Dinamo Bucuresti 13 12 0 1 453-275 36p.

3. HM Buzău 12 10 0 2 439-361 30p.

4. SCM Pitești 12 8 1 3 383-344 25p.

5. Știința București 12 7 9 5 335-330 21p.

6. CSM București II 13 6 1 6 380-340 19p.

7. Neptun C-ța 11 6 0 5 295-314 18p.

8. ACS Șc. 181 13 5 2 6 396-435 17p.

9. HCF P. Neamț 12 5 1 6 336-351 16p.

10. Știința Bacău 13 4 2 7 364-387 14p.

11. Activ Plopeni 13 4 1 8 329-381 14p.

12. CNOT Iași 12 1 0 11 311-436 3p.

13. CSU Târgoviște 13 1 0 2 324-465 3p.

14. Spartac 12 1 0 11 269-416 3p. Programul etapei viitoare (duminică, 5 februarie): Știința București- Activ Plopeni, Dinamo- Știinta Bacău, HM Buzău- Spartac, ACS Șc.181 Bucuresti- CNOT Iași, Rapid București- Neptun Constanța, CSU Târgoviște- HCF Piatra Neamț, SCM Pitești- CSM București II. 0 SHARES Share Tweet

Raspunderea juridica a comentariilor revine in totalitate autorilor. Inainte de a comenta, cititi Standardele comunitatii! Nu vom accepta comentariile rasiste, xenofobe, care indeamna la ura sau care incita la violenta. In cazul in care considerati ca un comentariu deja aprobat ar trebui eliminat, va rugam sa ne instiintati folosind acest formular.