Final de sesiune. 27,62 % procent de promovare pe Bacău, la Bac-ul de toamnă

S-au afișat primele rezultate ale sesiunii de toamnă a examenului de Bacalaureat, pe aplicația online www. bacalaureat.edu.ro. Pe judetul Bacău, rata de promovare este de 27,62 %, mai mare decât în toamna anului trecut, când rata a fost puțin peste 20%. Din statistica efectuată de Inspectoratul Școlar Județean Bacău, prezentată de prof. Doina Marinov, inspector școlar, din cei 920 de candidați înscriși, s-au prezentat doar 706, restul de 214 fiind neprezentați, aici încadrându-se și un candidat care a fost eliminat la prima probă scrisă, cea la Limba și literatura română, ce a absentat de la celelalte probe. Din cei care au participat la examenul integral, cu medii între 6 și 6.99 sunt 158 de candidați, cu medii între 7 și 7.99 – 30 de candidați, cu medii între 8 și 8.99 sunt 6 candidați și cu medii între 9 și 9.99 este un singur candidat, respectiv Severin Brunhuber, absolvent al Colegiului Național de Artă ”George Apostu”, secția Coregrafie, care are nota finală 9.21. Urmează Mirela Suman, absolventă a Colegiului Economic ”Ion Ghica” Bacău, pe specializarea Tehnician în Administrație, cu media 8.25, și Cosmina Drăghici, de la Liceul Teoretic ”Grigore Tăbăcaru”, forma de învățământ cu frecvență redusă, specializarea Științe sociale, cu media 8.85. Cu medii peste 5 (cinci) sunt 195 de candidați, care au toate șansele de a lua examenul dacă fac contestații. Acestea se depun tot în cursul zilei de astăzi în centrele de examen, iar rezultatele finale, după contestații, se vor afișa pe 6 septembrie. În sesiunea de vară a Bacalaureatului 2017, Bacăul s-a aflat pe primul loc la nivel național ca rată de promovare, cu 84,53%. 16 SHARES Share Tweet

