Bătrânii din comuna Filipeni vor beneficia, în curând, de un centru de zi cu unitate de îngrijire la domiciliu. Rodica Ambrosie, primar, va realiza investiția din fonduri europene atrase prin Programul Operațional Regional (POR) – Dezvoltarea infrastructurii sanitare și sociale. „E un proiect foarte important pentru comunitate, ponderea populației vârstnice fiind peste 60 la sută. Mai grav, în comună nu există niciun serviciu social la această oră”, afirmă Rodica Ambrosie. Parteneri ai autorităților locale vor fi Consiliul Județean și Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului. În centrul de zi, bătrânii vor beneficia de activități de recreere, servicii de recuperare psihică, fizică, kinetoterapie, îndrumare medicală, consultații gratuite și consiliere juridică. Îngrijirea la domiciliu va presupune asigurarea igienei personale, pregătirea și administrarea hranei, ajutor în menaj, conversație și contact social. „Înființarea acestui centru va duce și la decongestionarea serviciilor medicale – dispensar, ambulanță – unii bătrâni, care au diabet sau hipertensiune și uită să-și ia medicamentele, apelând adesea la acestea”, arată primărița. Investiția va consta în consolidarea și modernizarea unei clădiri vechi în care a funcționat biblioteca, asigurarea utilităților, dotarea cu mobilier și echipamente, precum și susținerea cheltuielilor de funcționare. Valoarea totală a proiectului „Centru de zi pentru persoane vârstnice cu unitate de îngrijire la domiciliu” este 1.510.233 de lei, din care 1.389.108 de lei reprezintă suma eligibilă pe POR. 0 SHARES Share Tweet

Raspunderea juridica a comentariilor revine in totalitate autorilor. Inainte de a comenta, cititi Standardele comunitatii! Nu vom accepta comentariile rasiste, xenofobe, care indeamna la ura sau care incita la violenta. In cazul in care considerati ca un comentariu deja aprobat ar trebui eliminat, va rugam sa ne instiintati folosind acest formular.