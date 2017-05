Secuieni: Fetiță de 11 ani ucisă de concubinul mamei. Acesta a fost găsit spânzurat

– de luni, copila nu s-a mai dus la şcoală şi miercuri autorităţile au început să facă verificări – au găsit-o joi dimineaţă, moartă în casa concubinului mamei, în grija căruia se afla – era acoperită cu plapuma şi avea o vânătaie în jurul gâtului – bărbatul a fost şi el găsit spânzurat într-o magazie

Tragedie în comuna Secuieni, unde o fetiţă de 11 ani a fost găsită moartă, joi dimineaţă, în casa concubinului mamei sale şi avea o vănătaie în jurul gâtului.

Copila era în grija bărbatului din septembrie anul trecut, când a fost înscrisă la cursuri la şcoala din localitate, mama fiind plecată la muncă în Italia.

Autorităţile au început să cerceteze cazul miercuri, când conducerea şcolii a sesizat la primărie că fata nu a mai venit la cursuri de luni şi nu se ştie nimic de ea.

Asistentul social l-a apelat atunci pe bărbatul de 38 de ani, care i-a răspuns la telefon şi i-a spus că fata nu mai este la el şi că a trimis-o la Iaşi.

„După ce m-a sunat doamna director de la şcoală şi m-a anunţat că fetiţa nu a venit l-am sunat pe el şi mi-a spus că este puţin ameţit, dar că poate să vorbească cu mine. A zis că s-a certat cu mama fetei prin telefon, s-au despărţit şi că fata a trimis-o la Iaşi, la tată ei bilogic. Noi ne-am interesat şi am aflat că nu este la Iaşi, am revenit cu telefon la el şi nu a mai răspuns”, a declarat Nela Mihăilă, asistent social la Primăria Secuieni.

Între timp, în localitate, a ajuns şi mama, venită din Italia, şi, împreună cu autorităţile locale, a mers la locuinţa iubitului său. Nu au găsit pe niciunul dintre ei ci doar câteva bileţele pe perna copilei în care scria că „O să-ţi iau ceea ce tu iubeşti cel mai mult”.

Din acel moment, lucrurile au devenit serioase şi autorităţile au continuat să sune pe telefonul bărbatului, în încercarea de a da de el.

„M-am dus şi eu miercuri dimineaţă la el acasă, l-am găsit pe tatăl lui, care mi-a spus că nu mai ştie nimic de el de marţi. L-am sunat până seara de zeci de ori, dar n-a mai răspuns la telefon”, povestea Ion Mititelu, viceprimarul comunei Secuieni.

Joi dimineaţă, mama, poliţiştii şi angajaţii din primărie au revenit la casa bărbatului de 38 de ani şi de această dată au găsit copila moartă în pat, acoperită cu plapuma. Avea o vânătaie în jurul gâtului şi s-ar părea că a fost ucisă de câteva zile, probabil în alt loc şi adusă apoi în pat.

După descoperirea cadavrului, la faţa locului au ajuns mai multe echipaje de criminalişti, poliţişti de la investigaţii criminale şi un procuror de la Parchetul de pe lângă Tribunalul Bacău, care au început ancheta.

La scrut timp ei l-au găsit şi pe suspect, spânzurat într-o magazie, închis pe interior. Trupurile celor doi au fost ridicate şi duse la Morga pentru ca legiştii să facă necropsia.

Tatăl bărbatului, care locuia în aceeaşi casă, spunea că nu a auzit nimic.

„N-am auzit gălăgie, n-am auzit nimic, că eu am piciorul tăiat şi nu pot să mă dau jos din pat. A venit mama ei aici, a căutat şi azi cică a găsit-o mortă”, spunea Aurel Bârgu (78 ani), tatăl suspectului.

Vecinii sunt şi ei şocaţi de cele întâmplate. „El se purta frumos cu ea, copila era curată şi în casă era curat, dar ce se întâmplă dincolo de poarta omului el ştie. Nu am crezut să fie în stare de aşa ceva”, spunea o localnică.

„De ieri am auzit că nu mai este nici el nici ea şi m-am gândit că poate a plecat cu ea, dar ca să fie moartă nu m-am gândit”, a adăugat şi Maria Maftei.

Se pare că de vreo lună bărbatul căzuse în patima băuturii şi din Italia concubina lui, cu care avea o relaţie de doi ani, l-ar fi ameninţat că atunci când vine în ţară vrea să se despartă de el.

Ea spunea însă că, la rândul ei, n-ar fi fost ameninţată niciodată de iubit că o să-i facă rău fetei.

Pentru că era, practic, în grija unui necunoscut, cu mama plecată la muncă în străinătate, minora era monitorizată de autorităţi, dar niciodată nici fata şi nici el nu au dat de bănuit că s-ar petrece ceva rău între ei sau că ea ar fi agresată. Copila mai avea un frate mai mare care locuia cu mama în Italia.

„Era unul dintre cei mai buni copii din clasă. Nu are nicio notă sub 8, era cuminte, la locul ei, educată, cu bun simţ. Nu a avut nicio absenţă, până luni, şi asta m-a îngrijorat şi de aceea am sunat la Primărie. Şi el venea mereu la şcoală cu fetiţa.”

Ionela Daraban, director Şcoala Generală Secuieni