Multimedia Festivalul Zilele Parcului Gheraiesti de Florin Stefanescu - Cei care au pariat pe o ieșire în aer liber în acest weekend în Parcul Gheraiesti au tras lozul câștigător. Și asta pentru că în această locație Asociația pentru Dezvoltare Activă ADA Bacău desfășoară cea de-a IV-a ediție a Festivalului Educațional Zilele Parcului Gheraiesti. La reușita acestui eveniment mai pun umărul diverse ONG-uri șI un numar considerabil de voluntari. Atelierele, workshop-urile, dar și spectacolele au fost punctul forte al activităților de până acum, urmând ca în ultima zi de festival, duminică, 27 august, pe lângă același tip de activități să apară și diferite concursuri dotate cu premii considerabile. Activitățile din ultima zi de festival vor debuta în jurul orei 13.00 și se vor derula până seara târziu.

