Festivalul filmului și teatrului armenesc – Bacău 2017, ediția a V-a

Uniunea Armenilor din România – Sucursala Bacău, în parteneriat cu Municipiului Bacău, invită băcăuanii la Festivalul filmului și teatrului armenesc – Bacău 2017, ediția a V-a, ce va desfăşura în perioada 01 – 03 septembrie 2017.

În cadrul „Festivalului teatrului şi filmului armenesc – Hayastan" vor avea loc: ateliere, workshop-uri destinate copiilor, concerte stradale și dansuri tradiționale armenești, precum și piese de teatru și proiecții de filme cu reprezentanți ai comunității armene. De asemenea, standurile cu produse specifice comunității armene, standul de caligrafie și cel de carte, vor completa atmosfera autentică, regasită bineînteles și în tradiția sărbătoririi Vartavarului.

Vartavarul, cunoscut ca și "bătaia cu apă", este o sărbătoare tradiţională a armenilor, foarte populară în rândul copiilor și a tinerilor. În Armenia, pe parcursul zilei de Vartavar, oameni de toate vârstele se strâng şi se udă cu apă, urmând tradiţia ce îi aduce ÎMPREUNĂ și le oferă o doză semnificativă de distracţie.

Festivalul Hayastan va aduce astfel ziua Vartavarului la Bacău, printr-o simulare organizată a acestei sărbători, cu precizarea că numai cei ce își vor manifesta dorința de a participa vor lua parte la așa-zisă bătaie cu apă, pentru a nu crea neplăceri trecătorilor.

Municipiul Bacău susţine financiar festivalul, suma de 42.754 lei fiind alocată în acest sens, în şedinţa Consiliului Local Bacău din data de 18.08.2017.

