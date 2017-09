Timp de două zile, 25 şi 26 septembrie, Fundaţia Culturală „Georgeta şi Mircea Cancicov”, în parteneriat cu Asociaţia Culturală „Familia Lecca”, Inspectoratul Şcolar Judeţean, Complexul Muzeal de Istorie „Iulian Antonescu”, Complexul Muzeal de Ştiinţele Naturii „Ion Borcea”, organizează ediţia a XXII a Festivalului Naţional de Creaţie Literară. Luni – 25 septembrie: 11.00 – 13.00, Itinerariile „Avangardei” prin colegiile băcăuane, cu tema „Destinul literaturii române în epoca Facebook

şi Linkedin”. Colegiul Naţional „Ferdinand”, moderator: Cassian Maria Spiridon; Colegiul Naţional „Vasile Alecsandri”: moderator: Alex Ştefănescu; Colegiul Naţional Pedagogic „Ştefan cel Mare”: moderator: Victor Munteanu; Colegiul Tehnic „Anghel Saligny”: moderator: Calistrat Costin; Colegiul Tehnic de Comunicaţii „N. V. Karpen”: moderator: Ion Holban; Colegiul Tehnic „Henri Coandş”: Moderator: Dan Cristea. Ora 16.00 – 19.00: Centrul de Cultură şi Arte „George Apostu”: Deschiderea Salonului Cărţii „AVANGARDA XXII”. Participă scriitori (şi cărţile lor) din mai multe judeţe ale ţării, editori, critici literari, public. Marţi – 26 septembrie: Ora 16.00 – 19.00: Centrul de Cultură „George Apostu”: Decernarea Premiilor Anuale ale Fundaţiei Culturale „Georgeta şi Mircea Cancicov“ pentru Literatură şi Arte şi ale Asociaţiei Culturale „Familia Lecca”. Spectacol de muzică şi poezie, cu participarea soliştilor Florin Ţuţuianu, Claudia Vasilache, Raluca Dumitru, precum şi de solişti ai Colegiului Naţional de Artă „George Apostu”.

