Un nou eveniment prinde contur la Moinești. De această dată este vorba de GLIT Fest, un festival al culturii în natură, un proiect dezvoltat de Asociația Grup Local de Inițiativă pentru Tineret (GLIT). GLIT Fest va avea loc în Parcul Băi din Moinești în perioada 31 august – 2 septembrie, festivalul fiind practic o întâlnire în parc, cu prietenii, unde se vor derula o serie de activități pentru iubitorii de muzică, artă, teatru, dans, ateliere de creație și dezvoltare personală. „Vrem să punem în valoare comunitatea artistică locală și să atragem publicul prin experimente culturale și abordări noi ale unor workshopuri de dezvoltare personala: public speaking, leadership, social media, fashion blogging etc. Festivalul reprezintă un cadou pentru comunitate. Nu avem bilete, nici VIP, nici backstage. Toți avem acces la aceleași scene, activități sau artiști”, au arătat organizatorii într-un comunicat. Proiectul, gândit ca o alternativă gratuită de petrecere a timpului liber în aer liber, va fi realizat cu sprijinul Unității Administrative Teritoriale – municipiul Moinești, în parteneriat cu Leaders Foundation, Societatea Studenților în Medicină București și Liga Studenților Electroniști. 0 SHARES Share Tweet

