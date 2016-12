Fenomenala parabolă a inexistenței lui Darko Maver

Darko Maver: un artist sarb controversat; s-a facut remarcat prin sculpturile sale care infatisau corpuri umane torturate si dezmembrate. A denuntat cenzura de stat si a murit intr-o inchisoare dupa ce a fost arestat pentru comportament antisocial.

Numai ca Darko Maver… nu a existat.

Povestea artistului arestat pentru atitudinea anti-regim a fost, insa, pe placul organizatiilor pentru drepturile omului. Organizatiile artistilor au facut apel la solidaritate. Revistele de arta au publicat proteste iar cativa cunoscuti si reputati critici de arta s-au laudat ca il cunosc personal.

I s-au organizat expozitii la Bologna si Roma iar dupa ce s-a anuntat moartea sa in inchisoare i s-a dedicat un eveniment special in cadrul Bienalei de Arta Contemporana de la Venetia, la care fusese invitat sa participe inainte de a fi arestat.

Numai ca, dupa cum spuneam, Darko Maver nu a existat cu adevarat. El a fost inventat de un grup de artisti cunoscuti sub numele de Luther Blissett, „specializati” in ceva ce s-ar numi „guerilla-art”.

Zvonurile despre Maver au inceput sa apara in 1998, in cercul artistilor underground din Europa; era vorba despre un artist care traia in moteluri si in cabane din desert, care crea papusi de plastic infatisand oameni torturati.

In Iugoslavia, Darko Maver a fost acuzat de atitudine anti-patriotica, lucrarile sale cenzurate iar el – persecutat. Mai tarziu, copii ale lucrarilor sale au fost expuse in expozitii din intreaga Europa.

Abia la inceputul anului 2000 cei care l-au „creat” pe Darko Maver au dezvaluit farsa. Cei care au facut-o au fost membrii unui grup numit 0100101110101101.ORG, desprins intre timp din Luther Blissett.

„Crearea” lui Darko Maver nu a fost prima actiune de manipulare a mass-media a celor de la Luther Blissett.

In ianuarie 1995 un artist britanic dispare la granita dintre Italia si Iugoslavia in timp ce incerca sa scrie, prin traseul sau parcurs pe o bicicleta, cuvantul „arta” pe harta Europei. Evident, artistul nu a existat, insa acestei operatiuni i-a cazut victima o emisiune despre persoanele disparute de la televiziunea de stat italiana.

In luna iunie a aceluiasi an, presa anunta deschiderea unei expozitii de tablouri pictate de Loota, o femela-cimpanzeu, victima a unor experimente farmaceutice. Dupa ce a fost salvata de Frontul Eliberarii Animalelor, Loota a devenit un artist talentat si, in acelasi timp, inexistent.

Daca e sa se desprinda o concluzie, aceasta ar fi ca media si publicul inghit pe nemestecate povesti cu o credibilitate tot mai scazuta; de fapt se pare ca o axioma ar fi ca, cu cat o stire pare mai putin credibila, cu atat este mai crezuta.