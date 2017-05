Social Femeile din comuna Livezi se pârăsc între ele la 983 – telefonul copilului de Ramona Ionescu - Distribuiți pe Facebook Distribuiți pe Twitter Nebănuite sunt armele folosite de femei atunci când vine vorba de răzbunare. Dacă ai prea mult timp liber şi nu ai ce face cu el sau dacă te roade pizma că vecina ta e mai cochetă, mai gospodină sau mai bine văzută în sat, pui mâna pe telefon şi suni la 983 – telefonul copilului – reclamând false abuzuri. Ei bine, astfel de fapte se petrec chiar la o aruncătură de băţ de Bacău, în comuna Livezi. Şi cum astfel de situaţii trebuie musai luate în seamă, se porneşte de fiecare dată tăvălugul anchetelor pentru a se proba cele sesizate de reclamante. Apelul făcut către Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Bacău este direcţionat către asistentul social din comuna respectivă, iar acesta trebuie să verifice dacă cele sesizate se confirmă. “De cele mai multe ori sesizările nu se confirmă. Adesea, autoarele reclamaţiilor sunt vecinele. Acestea se pârăsc între ele, pe fondul unor neînţelegeri de cu totul altă natură, care nu au nimic în comun cu abuzul asupra copiilor. Din dorinţa de răzbunare, ne pun pe noi pe drumuri, iar timp de şase luni trebuie să monitorizăm familia pârâtă pentru presupusele abuzuri asupra copiilor. În tot acest timp, urmărim să-i responsabilizăm pe părinţi şi îi încurajăm în permanenţă să-şi trimită copiii la şcoală”, declară Dana Ionescu, consilier asistenţă socială la Primăria Livezi. Dana Ionescu spune că cel mai răsunător caz de neglijenţă faţă de copii ]nregistrat la nivel de comună a fost în anul 2005, atunci când, Protecţia Copilului a luat dintr-o familie trei minori neîngrijiţi corespunzător. După ce micuţii au fost instituţionalizaţi, familia în cauză a mai făcut şapte copii. Asistentul social spune că cei şapte copii care au rămas acasă trăiesc în continuare într-o mizerie cruntă, însă, au cam tot ce le trebuie. Condiţiile în care îşi duc traiul se datorează şi problemelor medicale ale mamei, diagnosticată cu un uşor retard. Familia nu vrea să-i dea la stat pe aceştia, spunând mereu că minorilor le este cel mai bine acasă. Cazul este monitorizat în continuare, iar din anul 2005 şi până în prezent nu au mai fost înregistrate cazuri de abuzuri sau neglijenţă faţă de copii. 24 SHARES Share Tweet

