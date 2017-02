Social Femeie căutată în Italia pentru prostituție, arestată în Bacău de Comunicat de presa - Distribuiți pe Facebook Distribuiți pe Twitter Ieri, 24 februarie a.c., polițiștii Inspectoratului de Poliție Județean Bacău au depistat, în municipiu, o femeie de 48 ani, dată în urmărire internațională. Pe numele celei în cauză, autoritățile italiene au emis un mandat european de arestare pentru comiterea infracțiunii de prostituție și trafic de persoane, pe teritoriul Italiei. Femeia a fost prezentată magistraților Parchetului de pe lângă Curtea de Apel Bacău, care au dispus reținerea acesteia, pentru 24 ore, fiind încarcerată în Centrul de Reținere șu Arestare Preventivă al I.P.J. Bacău. Astăzi, 24 februarie a.c., cea în cauză a fost prezentată magistraților Curții de Apel Bacău, care au dispus emiterea unui mandat de arestare preventivă pentru 30 zile. 19 SHARES Share Tweet

Raspunderea juridica a comentariilor revine in totalitate autorilor. Inainte de a comenta, cititi Standardele comunitatii! Nu vom accepta comentariile rasiste, xenofobe, care indeamna la ura sau care incita la violenta. In cazul in care considerati ca un comentariu deja aprobat ar trebui eliminat, va rugam sa ne instiintati folosind acest formular.