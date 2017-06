Școala s-a încheiat, antrenamentele continuă. Cel puțin acesta este programul estival al celor de la FC Dinamo Bacău, club înființat în acest an de profesorii de educație fizică Remus Pozânărea, Bogdan Ghica și Mihai Voicu. Gruparea băcăuană, care intenționează să-și dezvolte, din toamnă, activitatea și la nivel de seniori, își va continua ședințele de pregătire cu grupele de juniori pe toată durata verii. În paralel cu antrenamentele, picii de la FC Dinamo Bacău vor susține mai multe meciuri-test, în program figurând și participarea la o serie de turnee. „Pe perioada verii, punem ghiozdanele în cui, dar nu și ghetele. Nu facem altceva decât să satisfacem dorința copiilor de a se antrena și de a juca fotbal în cadru organizat”, a precizat managerul dinamoviștilor băcăuani, Remus Pozânărea. 0 SHARES Share Tweet

Raspunderea juridica a comentariilor revine in totalitate autorilor. Inainte de a comenta, cititi Standardele comunitatii! Nu vom accepta comentariile rasiste, xenofobe, care indeamna la ura sau care incita la violenta. In cazul in care considerati ca un comentariu deja aprobat ar trebui eliminat, va rugam sa ne instiintati folosind acest formular.