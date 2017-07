La vârsta de patru ani, unii pici de-abia pot merge. La patru ani și jumătate, Alexandra Comănescu nu merge, ci gonește de-a binelea. Gonește la bordul unui kart alb-violet cu numărul 16, personalizat cu inscripția „Ale”. O face în cadrul categoriei Promo, cea mai mică ramură de vârstă și de motorizare a Campionatul Național Școlar de karting. Evoluând pentru echipa Palatului Copiilor din Iași, „Ale” a terminat a noua etapa a patra a campionatului, desfășurată în weekend pe circuitul „Speed Park” din Bacău. „Am depășit patru karturi. Data viitoare voi depăși mai multe”, mărturisește Alexandra, care demonstrează că stă bine și cu numărătoarea. La fel cum stă și cu desenul („dacă vrei, aduc din mașina lui tati o foaie și un creion și îți desenez ceva”), și cu desenele animate („cel mai mult îmi place poneiul mov de la «My Little Pony», am uitat cum îl cheamă…așa, Twilitght Sparkle”), dar și cu treburile casnice: „Să știi că, după karting, cel mai mult îmi place să fac curat”. Chestia asta cu curățenia îi face cu siguranța pe plac mamei. Cât despre tati, Constantin Comănescu este foarte mulțumit că așchia nu a sărit departe de trunchi. „Întotdeauna mi-a plăcut automobilismul. Eu am concurat și la raliuri, iar acum, de dragul Alexandrei, m-am apucat de karting. Aici, ea mi-a luat-o înainte; pentru mine etapa de la Bacău a fost prima”, mărturisește Constantin Comănescu, care intenționează ca din 2018 să-și înscrie moștenitoarea în Campionatul FRK: „Până atunci, însă, poate prindem un podium la Naționalele Școlare”. Dacă n-a fost acum, rămâne pe data viitoare, adică la runda de la începutul lui septembrie, programată tot în Bacău. „Aici am găsit înțelegere la proprietarii circuitului. În plus, pista din Bacău este una de foarte bună calitate”, a declarat prof. George Prisecaru, directorul Campionatului Național Școlar, care a reunit la etapa a patra 90 de piloți de la 22 de echipaje din întreaga țară. De notat că la Promo, categoria Alexandrei Comănescu, victoria a revenit unui alt ieșean, Tudor Chiriță, iar mezinul întregii competițiii, sătmăreanul Daren Betea (patru ani împliniți în iunie) a terminat în imediata apropiere a podiumului. Alții, la patru ani… 0 SHARES Share Tweet

