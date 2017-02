Sport Fără drept de apel Știința Bacău- Alba Blaj 0-3 (-16, -16, -11) de Dan Sion - Distribuiți pe Facebook Distribuiți pe Twitter Acum o lună, Știința- Alba Blaj ar fi fost cu siguranță un alt meci. Și, poate că am fi asistat și la un alt rezultat. Greu de spus dacă Știința ar fi reușit să oprească marșul triumfal al Blajului, însă e clar că ardelencele ar fi avut de furcă la Bacău. N-a fost cazul sâmbătă. Aflate în cădere liberă după trei înfrângeri la rând, băcăuancele au pierdut fără drept de apel și meciul de acasă contra campioanei. Un 3-0 sec, cu Blajul adjudecându-și primele două seturi la scor identic, 25-16 și cu un act de final arhivat la o diferență de 14 puncte. Ce ar mai fi de comentat? Nu mare lucru. Doar că Știința, care a stat sâmbătă într-o singură ridicătoare, Zburova (Moisa fiind învoită ca urmare a unui deces în familie), a lăsat impresia unei reveniri în setul al doilea. Deși au condus cu 6-2 și au egalat apoi la 14 (de la 12-14), studentele s-au prăbușit sub serviciile Adinei Salaoru, care a permis Blajului să se desprindă la 23-14. La fel de adevărat este ca și arbitrii au intervenit în favoarea oaspetelor în momentele dificile, dar, dincolo de erorile de arbitraj, Știința a fost victima propriilor greșeli. Deloc puține și în niciun caz mărunte. Aflate din ce în ce mai departe de podium, băcăuancele trebuie să-și revină. Au de jucat un play-off și, în special o finală de Cupă României, în care vor da tot peste Alba Blaj. Știința: Zburova, Rogojinaru 1p punct (I. Radu 4), Cazacu 6 (Bălțatu), Otasevic 3, Faleș 3 (Sipic 1), Perovic 8 (Filipaș), Albu- libero.

Alba Blaj: Antonijevic, Salaoru, Markevich, Onyejekwe, Rodrigues, Ninkovic, Vujovic- libero. Grapă: „Nu mai suntem ce eram odată” Tehnicianul băcăuan Florin Grapă își dorea înainte de meci ca, „dacă tot este să pierdem, măcar să facem în așa fel încât adversarul să se întrebuințeze contra noastră”. Știința a pierdut, într-adevăr, dar Blajul nu a avut nevoie să se întrebuințeze pentru a câștiga la Bacău. „Nu mai suntem ce eram o dată. Poate în play-off să ne revenim. Am întâlnit o echipă serioasă, cu trăgătoare puternice și cu un serviciu necruțător. Noi ne antrenăm preluarea pe serviciile noastre, iar când întâlnim echipe care servesc așa cum o face Blajul, suferim. A contat și absență Sabinei Moisa, care poate că ar fi adus un plus la blocaj, acolo unde Ivana Zburova n-a contat. Nu putem pune însă înfrângerea pe seama acestei absențe”, a declarat Grapă. Ne îndepărtăm de podium Rezultatele complete ale etapei a 19-a: CSU Galați- CSM Bucuresti 0-3, Medicina Târgu-Mureș- Unic Piatra Neamț 3-1, Știința Bacău- Alba Blaj 0-3, Penicilina Iași- CSM Lugoj 3-2, SCM Pitești- SCM U Craiova 3-1. Astăzi, de la ora 18.00 e programat meciul CSM Târgoviște- Dinamo, care va fi televizat de Digisport. Clasament 1. Alba Blaj 19 18 1 56-6 54p.

2. CSM București 19 16 3 51-18 47p.

3. CSM Târgoviște 18 15 3 47-14 44p.

4. Știința Bacău 19 12 7 41-24 38p.

5. Dinamo București 18 12 6 39-24 35p.

6. Unic P. Neamț 19 8 11 32-35 26p.

7. CSM Lugoj 19 8 11 30-40 24p.

8. Penicilina Iași 19 8 11 28-37 23p.

9. Medicina T g. MS 19 8 11 26-36 23p.

10. SCM Pitești 19 6 13 21-44 17p.

11. CSU Galați 19 1 18 8-55 5p.

Programul etapei viitoare (4 martie): Dinamo- SCM Pitești, SCM U Craiova- Penicilina Iași, CSM Lugoj- Știința Bacău, Alba Blaj- Medicina, Unic- CSU Galați. Meciul CSM București- CSM Târgoviște se joacă în devans, pe 3 martie, de la ora 19.00, fiind televizat pe Digisport.

