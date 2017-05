Justitie Fapte prescrise în dosarul fostului viceprimar Mihai Şuştac de Catalina Chifu - Distribuiți pe Facebook Distribuiți pe Twitter Judecătoria Bacău a dispus încetarea procesului penal faţă de fostul viceprimar al Bacăului, Mihai Şuştac (foto), trimis anul trecut în judecată pentru conflict de interese. Instanţa a constatat că în cazul acestuia a intervenit prescripţia răspunderii penale. Prin urmare, a fost respinsă şi acţiunea civilă a UAT Bacău. Decizia nu este însă definitivă şi poate fi atacată cu apel. Şuştac a fost acuzat că, în perioada când era consilier local, ar fi avizat şi votat pentru acordarea unei finanţări către o asociaţie înfiinţată de soţia şi fratele său. „În calitate de consilier în cadrul Consiliului Local Bacău şi preşedinte al Comisiei nr. 4, la data de 9 iunie 2009, a avizat proiectul de hotărâre şi, ulterior, la data de 10 iunie 2009, a votat Hotărârea nr. 177/2009 pentru aprobarea listei finale a sesiunii de selecţie a proiectelor care au primit finanţări nerambursabile de la bugetul local al U.A.T. Bacău pentru activităţi nonprofit de interes local în baza Legii nr. 350/2005, Asociaţia M. Bacău – având ca membri fondatori pe soţia şi fratele său – fiind beneficiara sumei de 15.000 lei pentru un proiect fictiv intitulat «Sănătate şi prietenie prin sport», din care a fost accesată în mod fraudulos suma de 10.800 lei”, se arată în rechizitoriu. 0 SHARES Share Tweet

