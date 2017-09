Comăneștenii au primit ca pe un dar cu mult drag expoziția de pictură „Fantezie și culoare”, cu lucrări semnate de Sânzâiana Dascălu, o elevă de doar 10 ani (la Școala Gimnazială „Liviu Rebreanu” din localitate), ce uimește prin talentul său. Vernisajul expoziției a făcut ca „Sala Coloanelor” de la Muzeul de Etnografie și Artă „Dimitrie N. Ghika” din Comănești să freamăte de „avalanșa de culori” cu care ne-a încântat talentata „speranță” a picturii, dar și de bucuria și admirația celor care au ținut să fie prezenți la acest eveniment. De la prima vedere a lucrărilor sale, ce au încadrat frumos sala de expoziție, criticul de artă Iulian Bucur, de la Complexul Muzeal „Iulian Antonescu” din Bacău a remarcat „realul talent și marele potențial artistic” al Sânzianei Dascălu. La deschiderea expoziției despre ea a vorbit prof. Mirela Martin ( cea care a descoperit acest talent): „Vă spun cu bucurie și cu mândrie că în frumosul orășel Comănești avem un copil cu un har deosebit de a picta, lucrările sale exprimând multă maturitate!” Prof. Mirela Martin a mărturisit că „acum trei ani Sânzâiana Dascălu a venit să picteze, iar evoluția ei a fost extrem de dinamică, fiind foarte fascinată de culori. Ea are un mod de a lucra foarte liber, cu dezinvoltură, iar lucrările ei reprezintă un joc plastic, cu tendințe spre abstract.” Adresându-se iubitorilor picturii criticul de artă Iulian Bucur a declarat: „Cu ochi generoși ați venit să vă hrăniți din frumusețea acestor lucrări. Azi este pasul cel mai important pe care îl poate face un artist! El nu trebuie numai să picteze într-un atelier, ci să facă și pasul următor – să deschidă o expoziție cu lucrările sale, pentru ca «această frumoasă pasăre, care este arta», să poată să trăiască! Profesorii Mirela Martin (coordonator al unui atelier de pictură din Comănești) și Dorina Blănaru (de la Școala Populară de Artă Bacău – Centrul Dărmănești) «n-au tăiat scurt aripile» acestei artiste, lăsând multă libertate și mult loc ca ea să se poată desăvârși! Arta nu este altceva decât un elogiu adus libertății, un cântec pentru a fi liberi… Se spune că un pictor face lumea mai frumoasă! Dacă va fi sau nu pictoriță Sânzâiana Dascălu nu știm, dar dacă ea va iubi frumusețea picturii și artei, lumea ei va fi mai mare și mai adevărată!” O „dezvăluire” a modului cum lucrează Sânzâiana Dascălu a fost evidențiată de prof. Dorina Blănaru: „A fost o plăcere deosebită să văd că atunci când pictează ea are o libertate deosebită în exprimare artistică și în gândire! Combină culorile cât să simtă că are sufletul plin. Culoarea îi aparține întrutotul, așa cum simte, vede și cum dorește ea!” La vernisajul expoziției a fost prezent și pictorul comăneștean Valentin Sarca (membru al Uniunii Artiștilor Plastici din România din anul 2001) Iar dacă Rodica Lazăr, învățătoarea tinerei artiste, a legat frumoase gânduri pentru ca „visele sale să fie cu strop de culoare”, Sânzâiana Dascălu ne-a uimit mărturisind: „Sunt sigură că o să mai auziți de lucrările mele!” Ea a avut în această vară o expoziție și la București. În plus, este prezentă cu două lucrări și într-un catalog al Școlii Populare de Artă Bacău, acestea fiind expuse la Muzeul Unirii din Iași. 0 SHARES Share Tweet

