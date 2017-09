După plecarea temporară a internaționalei slovene, Știința s-a reorientat către fosta ridicătoare de la CSM București. Antrenorul băcăuan Florin Grapă speră, totuși, ca în noul sezon să beneficieze de serviciile ambelor coordonatoare Știința Bacău rămâne o echipă formată sută la sută din voleibaliste românce. Asta până la come-back-ul ridicătoarei slovene Karmen „Kiki” Kocar. Legitimată la finalul verii, jucătoarea de 34 de ani care a îmbrăcat de 86 de ori tricoul naționalei Sloveniei a părăsit recent Bacăul din motive familiale. „Kocar a plecat acasă cu acordul clubului. Are niște probleme familiale, iar când și le va rezolva, va reveni la echipă. Când anume va reveni, rămâne de văzut. Oricum, ea are stipulat în înțelegerea cu noi că dacă nu se va întoarce la Știința, nu se va putea transfera la nicio altă echipă, indiferent de țară sau continent. Practic, ori continuă cu Știința, ori se lasă de volei. Noi sperăm însă să-și rezolvele problemele și să vină înapoi”, a explicat antrenorul Științei, Florin Grapă. În absența lui Kocar, divizionara A1 băcăuană a fost nevoită să mute din nou pe piața transferurilor. De data aceasta, studentele și-au adus o coordonatoare de joc de naționalitate română, dar cu nume străin: Alice Kapelovies. În vărstă de 28 de ani, Kapelovies (1,83 m) a jucat în sezonul 2016-2017 la CSM București, după ce în trecut evoluase și la Dinamo, dar și la echipe din Franța și Belgia. „Kapelovies este o jucătoare care poate ajuta echipa. De aceasta am și adus-o”, a subliniat Grapă. În altă ordine de idei, la finalul săptămânii trecute, Știința a disputat două jocuri de pregătire, ambele cu CSM București și ambele însumând câte patru seturi. În primul, studentele s-au impus cu 3-1, în timp ce a doua întâlnire a consemnat un rezultat de egalitate: 2-2. „Au fost două teste utile pentru noi. Merită precizat, însă, că bucureștencele au venit fără trei jucătoare de bază- o olandeză, o ucrainiancă și o voleibalistă din Belarus- toate trei aflându-se la Europene”, a spus Florin Grapă. Campionatul Diviziei A1 va începe pe data de 14 octombrie, în runda de debut Știința urmând să primească vizita timișorencelor de la Agroland. 0 SHARES Share Tweet

Raspunderea juridica a comentariilor revine in totalitate autorilor. Inainte de a comenta, cititi Standardele comunitatii! Nu vom accepta comentariile rasiste, xenofobe, care indeamna la ura sau care incita la violenta. In cazul in care considerati ca un comentariu deja aprobat ar trebui eliminat, va rugam sa ne instiintati folosind acest formular.