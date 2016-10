Exproprierile la centura Bacaului, un mare semn de intrebare

desi lucrarile la varianta ocolitoare a municipiului Bacau au inceput, gradul de realizare oficial fiind de 15 la suta, despre exproprieri nimeni nu stie nimic

In 2013, Guvernul a publicat o lista care cuprinde nu mai putin de 1500 de proprietari de terenuri, persoane fizice, societati, primarii – toti urmând sa fie despagubiti pentru bucatile de teren pe care le vor ceda pentru constructia variantei ocolitoare a municipiului Bacau.

Tot in 2013, firma Eko Insaat a fost declarata câstigator al licitatiei de executie, iar in luna mai a acestui an s-a dat ordinul de incepere a lucrarilor, termenul de finalizare fiind fix peste doi ani.

In intervalul de trei ani de la un moment la altul, nu s-a facut nici un demers concret pentru ca oamenii sa-si primeasca sumele si asa ridicole stabilite drept despagubire si nici o alta hârtie cu valoare de document oficial prin care terenurile lor sa ajunga oficial proprietate a statului.

Dar, interesant, constructorul a fost informat tocmai contrariul, in vara acestui an buldozerele intrând peste terenurile oamenilor, pe care Compania de Drumuri le-a definit libere de sarcini, ale statului, chiar daca procedura de expropriere n-a fost dusa pâna la capat.

„Si la noi in comuna s-a intâmplat. Normal era ca acel constructor sa vina sa ne informeze si la fel si pe oameni. Ei au spus ca acele terenuri sunt ale statului, dar procedura de expropriere nu s-a dus la final. Am cerut mai multa comunicare din partea lor”, a declarat primarul Saucestiului, Valentin Manea.

Informatia e confirmata si de primarul din Nicolae Balcescu, Anton Siler. Situatia acestuia este inedita, el insusi fiind pe lista despagubitilor, urmând sa primeasca pentru un teren de 2183 mp, in extravilan, suma de 2400 de lei, adica circa 1 leu pe metru patrat.

„N-am primit nici o hârtie, nici eu, nici primaria, nici alti oameni din comuna. Suma este ridicola, terenul este in zona Metro, metru patrat valoreaza 30 de euro, nu 1 leu cum au spus ei. Asta e valoarea data de stat. Probabil o sa incerc in instanta recalcularea ei”, a spus primarul Siler.

Responsabilii de la Oficiul de Cadastru si Publicitate Imobiliara (OCPI) Bacau sustin, intr-un raspuns remis redactiei noastre ca institutia a intabulat in cartea funciara coridorul expropriat pe fiecare unitate administrativ-teritoriala in parte, lucrare care s-a facut in 2014. Dar, de restul documentelor se ocupa o firma desemnata de Compania de Drumuri, din Craiova.

„SC Cartotop Craiova executa documentatii de prima inscriere, atât pentru terenurile expropriate, cât si pentru cele ramase in proprietate, documentatii ce sunt receptionate de OCPI Bacau. La acest moment, nu am un numar exact al documentatiilor receptionate” – spune Ion Joita, director OCPI Bacau.

In acelasi timp, potrivit informatiilor publicate de Compania de Drumuri, stadiul de realizare a lucrarilor la centura a ajuns la 15 la suta. Ce s-a facut pâna acum? Inspectia completa a santierului, diagnosticul arheologic pentru identificarea siturilor arheologice si delimitarea fizica a acestora, in prezent se lucreaza la descarcarea arheologica a celor sapte situri si urmeaza obtinerea certificatului de eliberare de sarcina arheologica.

Antreprenorul a realizat reteaua topografica si ridicarea terenului natural pentru doua dintre portiunile de autostrada.

Cum a evaluat statul terenurile

Pe lista despagubitilor se afla 1564 de persoane fizice, societati, societati de stat sau primarii. Valoarea totala pe care o va plati statul este de 7,5 milioane de lei.

Primariile Luizi Calugara, Saucesti si Letea Veche vor primi despagubiri, la fel si Directia Silvica, Hidroelectrica, Caile Ferate Române si societatea Agricola. Aceasta din urma va primi 653.009 lei pentru un teren in intravilanul comunei Letea Veche (17.000 mp), in timp ce Primaria Letea Veche, pentru un teren similar, tot in intravilan, de aproximativ 14.000 mp, va primi o suma la jumatate, 367.706 lei.

In functie de suprafata si localizare, fiecare proprietar va primi de la câtiva zeci de lei, la câteva zeci de mii de lei.

Centura Bacaului va avea 30 de kilometri si se intinde pe raza a sapte localitati: N. Balcescu, L. Calugara, Sarata, Itesti, Hemeius, Saucesti, L.Veche.

„Am avut o discutie cu cei de la Compania de Drumuri care au spus ca s-au evaluat doar terenurile. Vor reveni pentru a evalua si casele. Si la noi in comuna se vor darâma câteva case. Dar, le-am atras atentia ca oamenii trebuie sa stie din timp, nu de pe o zi pe alta.”

Valentin Manea, primarul comunei Saucesti