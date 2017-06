Explozie de culoare prin pieţele ţărăneşti

Vara este anotimpul când prosperă toată lumea care vinde la piaţă, atât producătorii, cât mai ales comercianţii. Şi asta pentru că, de cum dă firul ierbii, pe tarabe ajung să fie vândute cam de toate din ce pune omul pe masa zilnică. Culorile vii care înfrumuseţează pieţele atrag clienţii ca florile de salcâm, primăvara, hărnicuţele albine. Din păcate, toată feeria de pe tarabe provine din import, foarte puţine produse fiind obţinute din munca ţăranului român.

Dincolo de acest aspect (important pentru unii, însă, fără valoare pentru cei mai mulţi), ei bine, ofertă există, chiar bogată, e drept, la preţuri – de cele mai multe ori -…nejustificate. Dar, suntem la piaţă…Bunăoară, sezonul fructelor, aflat în plină desfăşurare, aduce pe mesele pieţarilor căpşune (de import, chiar dacă pe etichete scrie altceva) cu preţul de marketing de 9,9 lei, ajungând până la 11 lei kilogramul, parfumata zmeură (tot importată) – 8 lei paharul de 400 ml, caise (evident, fără gust, cumpărate tot de la importatori) – 4,5 – 6 lei kilogramul, pepeni verzi (cu care mulţi s-au „ars”, întrucât, fiind culeşi mult prea devreme, nu au acumulat suficientă dulceaţă în ei) – 2 lei kilogramul, pepeni galbeni (provenienţă Grecia sau altă ţară mai din sudul extrem) – 4 lei kilogramul, precum şi cireşe (zice-se din Vrancea şi Constanţa) arătoase, dodoloaţe – 4 lei (cele mai trecute) până la 7 lei kilogramul (aparent, mai recent culese ori păstrate mai bine la frig), fireşte, toate aduse tot din afară.

Minciuna de pe tarabe

Comerciantul şi producătorul sunt două categorii de precupeţi între care băcăuanul pune deja semn de egalitate, întrucât (cu foarte mici excepţii) ambii le-au înşelat de multe ori încrederea. Un bun exemplu este al unei pensionare care, de cum s-a apropiat de o tarabă plină cu roşii autohtone, a şi întrebat: „Cu ce le-aţi colorat? Păi, da, că nu mai ai încredere în nimeni. Mai vedem şi noi la televizor, mai citim un ziar, şi aflăm de toate. Un şofer de TIR mi-a spus că a încărcat dimineaţa tomate necoapte, verzi, şi când ajunge la destinaţie, seara, erau deja înroşite. Sau am luat de la cineva care îmi spunea că sunt de seră, bune, iar când am ajuns acasă erau verzi la interior. Or, a doua oară nu te mai duci să mai iei de la el”, povesteşte Constanţa Lupu, pensionară.

Fără a blama pe toată lumea (în piaţă, fiind şi fermieri cât de cât corecţi până la capăt), se ştie că majoritatea produselor din pieţe şi magazine sunt tratate cu diverse substanţe care ajută fructele sau legumele să reziste incredibil de mult. În mod natural, o spun experţii în domeniu, produsele agricole s-ar strica în maximum 2-3 zile. Chiar şi aşa, lumea cumpără cam tot ce este etalat pe tarabe. În rest, piaţa e plină de legume de tot felul, de la ceapă verde – 1 leu legătura, usturoi verde – 1 leu legătura, verdeţuri pentru ciorbiţe – 1 leu legătura, morcovi – 1 leu legătura, la castraveţi – 2 lei kilogramul, cartofi noi – 1,5 – 2 lei kilogramul, fasole păstăi – 10 lei kilogramul, şi, evident, roşii – 5 – 10 lei kilogramul.

