Exerciţiu lunar de înştiinţare, avertizare şi alarmare în situaţii de protecţie civilă

Miercuri, 04.10.2017, între orele 10:00-11:00, se va desfăşura în Bacău exerciţiul lunar de înştiinţare, avertizare şi alarmare în situaţii de protecţie civilă. Scopul acestui exerciţiu îl constituie obţinerea unor date reale privind starea de operativitate a echipamentelor dedicate şi gradul de acoperire acustică, precum şi antrenarea autorităţilor administraţiei publice locale şi pregătirea populaţiei, prin cunoaşterea semnificaţiei semnalelor de alarmare. La nivel local, preşedinţii comitetelor locale pentru situaţii de urgenţă vor primi de la dispeceratul I.S.U.J. Bacău un mesaj tip SMS, cu o notificare despre iminenţa producerii unor situaţii de urgenţă. Mesajul va fi transmis folosindu-se marcajul „EXERCIŢIU" la începutul şi sfărşitul acestuia. Imediat după primirea mesajului şi confirmarea primirii acestuia, preşedintele comitetului local pentru situaţii de urgenţă va dispune punerea în funcţiune a mijloacelor de alarmare a populaţiei şi transmterea semnalului în funcţie de tipul pericolului specificat în SMS. Băcăuanii sunt rugaţi să nu intre în panică, acesta va fi doar un exercițiu.

