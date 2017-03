Multimedia Exercițiu de intervenție la deraierea unui tren de Comunicat de presa -

Astăzi, începând cu ora 11:30,s-a desfășurat un exercițiu complex ce a simulat un accident major pe căile de transport feroviar, cu victime multiple. Scena acestui exerciţiu a fost tronsonul de cale ferată din imediata apropiere a tunelului din zona oraşului Târgu Ocna, iar participanţii au fost Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă Bacău, Instituţia Prefectului – Judeţul Bacău, Inspectoratul de Poliţie Bacău, Inspectoratul de Jandarmi Bacău, Gruparea de Jandarmi Mobilă Bacău, Serviciul de Ambulaţă Judeţean Bacău, Fliala de Cruce Roşie Bacău, Serviciul Salvamont Bacău, Serviciul Voluntar pentru Situaţii de Urgenţă al oraşului Târgu Ocna, Spitalul Judeţean de Urgenţă Bacău – Unitatea Primiri Urgenţe. Conform scenariului, în urma unei defecţiuni tehnice, un tren de călători a deraiat, înregistrându-se un număr de 24 de victime, care au suferit diverse traumatisme. Având în vedere gravitatea situaţiei, la nivelul judeţului Bacău a fost declanşat Planul Roşu de Intervenţie, fapt ce a concentrat la faţa locului echipajele medicale SMURD şi ale Serviciului de Ambulaţă Judeţean Bacău, pentru a prelua victimele. La sosirea forţelor de intervenţie la locul evenimentului, s-a constatat faptul că patru dintre persoanele rănite, situate în partea de sud a tunelului, nu puteau fi salvate decât cu ajutorul echipelor de alpinişti. Astfel, au fost mobilizate în zonă echipele de alpinişti din cadrul ISU Bacău, Serviciului Salvamont şi IJJ Bacău. Posted by ISUJ Bacău – Inspectoratul pentru Situații de Urgență al Județului Bacău on 30 Martie 2017 Lucrând împreună, salvatorii au transportat cu ajutorul tirolienelor cei patru răniţi care au fost preluaţi de către echipajele medicale. Două dintre victime au fost transportate către spital cu ajutorul unui elicopter din cadrul Inspectoratului General de Aviaţie, venit în sprijit la solicitarea forţelor de intervenţie. Reacția rapidă a forțelor de intervenție precum și cooperarea interinstituțională au hotărât decisiv rezultatul pozitiv al exercițiului.