Eu cu cine votez?

Alegerile parlamentare se apropie. Anul acesta ne reintoarcem la listele de partid, dupa ce votul uninominal si-a aratat limitele. Partidele au intrat pe ultima suta de metri in pregatirea candidatilor si a ofertelor electorale. Desteptarea va propune o trecere in revista a formatiunilor politice la nivelul judetului Bacau.

ALDE Bacau vizeaza electoratul de centru-dreapta

Deputatul Constantin Avram, presedintele ALDE Bacau (Alianta Democratilor si Liberalilor), e cât se poate de direct: organizatia vizeaza electoratul de centru-dreapta, precum si electoratul nehotarât. Oferta filialei judetene este cuprinsa in Programul de Guvernare al ALDE.

„Câteva dintre obiectivele Aliantei sunt cresterea punctului de pensie la 45 la suta, asta in plan social, pe justitie, apararea drepturilor si libertatilor cetatenesti, iar pe economic, crestere economica solida cu efecte imediate in plan social, cum ar fi cresterea salariilor si pensiilor”, arata Constantin Avram.

Având in vedere pozitia geografica a judetului Bacau in cadrul Regiunii de Nord-Est, „principala tinta a oricarei strategii economice o reprezinta dezvoltarea infrastructurii de transport in judetele Moldovei, dar si legatura cu celelalte regiuni ale tarii.

Aceasta prioritate a strategiilor economice viitoare depinde in totalitate de constructia autostrazii Brasov-Onesti-Bacau, parte a Master Planului National de Transport”, arata liderul ALDE Bacau. In schimb, modernizarea drumurilor judetene, la fel de importanta, este sarcina exclusiva a autoritatilor locale.

Se vor intrece cu PSD si PNL

„Daca este vorba de conceptia politica, subliniez o data in plus ca, in calitate de participant la Revolutia Româna, democratia are ca principal fundament pluripartitismul politic. Asa ca vad aceasta concurenta ca pe o necesitate fireasca intr-o societate democratica.

Principalii competitorii ai ALDE Bacau sunt PNL si PSD. Repet, competitori, nu dusmani”, afirma presedintele filialei judetene. La sfârsitul lunii septembrie, in sedinta Delegatiei Permanente Teritoriale a ALDE, au fost conturate listele candidatilor Aliantei la alegerile parlamentare din decembrie 2016. Aceasta a fost transmisa Delegatiei Permanente Nationale si urmeaza sa fie validata.

Viorel Ilie renunta la Primaria Moinesti?

Listele judetenei ALDE Bacau se deschid cu Constantin Avram la Camera Deputatilor si Viorel Ilie la Senat. „Decizia finala asupra candidaturilor apartine conducerii centrale a Aliantei Liberalilor si Democratilor, explica Constantin Avram. Principalele criterii luate in calcul au fost aportul electoral la scorul judetean al ALDE de la alegerile locale din iunie, aportul financiar la bugetul legal al campaniei de la locale, numarul de organizatii locale reconstruite sau infiintate si gradul de implicare al candidatului la actiunile filialei ALDE Bacau.”

Partidul Alianta Liberalilor si Democratilor (ALDE) isi revendica o orientare politica de centru-dreapta, cu doctrina. Copresedinţii partidului sunt Daniel Constantin si Calin Popescu-Tariceanu, fost prim-ministru al României. Partidul s-a infiintat in iunie 2015.

M10, aproape de disparitie?

M10 a infiintat o filiala in Bacau in ianuarie 2015, la prezentarea careia a fost invitata Monica Macovei, presedintele formatiunii. La nivelul judetului Bacău, primul presedinte al M10 a fost Mihai Platon. Adrian Tabacaru si Petrica Danila s-au numarat si ei printre membrii fondatori.

Cei trei au coordonat judetele Neamt si Vaslui. Mihai Platon a fost, în trecut, presedintele fundatiei Miscarea Populara. Mandatul acestuia la conducerea M10 a fost de aproape un an de zile. In decembrie 2015, acesta a demisionat motivând ca „politica româneasca este o minciuna. Dupa un an de munca implicata in constructia acestui proiect politic, in loc de un simplu «multumesc» am fost apostrofat in fata membrilor ca suntem lipsiti de carisma si trebuie sa lasam locul altora. Este exact reversul meritocratiei! Pun punct aici”, a spus Platon la despartire.

Functia sa s-a ocupat rapid, la o luna de zile, presedinte interimar devenind Mihai Girba. Dupa preluarea conducerii, partidul a devenit mai vizibil, poate si cu prilejul alegerilor locale. M10 a depus liste de candidaturi si la Consiliul Local (10 propuneri) si la Consiliul Judetean (39 de propuneri) si a avut chiar o propunere pentru functia de primar al municipiului in persoana lui Claudiu Dorneanu. Acesta a reusit sa strânga doar 2 la suta din numarul de voturi, clasându-se astfel de pe ultima pozitie dintre cei 9 candidati.

In luna iulie anul acesta, Mihai Girba a renuntat la functia de presedinte.

„Mi-am dus mandatul asumat pâna la sfârsit si am luat hotarârea ca pentru moment implicarea mea în viata partidului sa se opreasca aici. Asadar, nu voi candida la alegerile interne la nivel de judet si totodata ma retrag din partid.

Ramâne echipa. Ramâne cu acelasi entuziasm cu care am construit una dintre cele mai puternice organizatii judeţene din tara”, a scris pe pagina sa de facebook Mihai Gîrba. La scurt timp, conducerea a fost preluata de Claudiu Dorneanu, fostul candidat la locale. Dar, nici mandatul sau n-a durat prea mult. Contactat pentru a ne prezenta oferta electorala a partidului pentru alegerile parlamentare, acesta a anuntat ca la mijlocul lunii octombrie si-a prezentat demisia din functia de presedinte si a dat de inteles sa partidul n-o duce prea bine nici la nivel national.

„O situatie de incertitudine, la nivel intern, m-a determinat sa-mi prezint demisia din functia de presedinte. Si Biroul Permanent National este incert. De fapt, este o situatie care treneaza de aproape doua luni. Asa se poate intelege demisia mai multor presedinti de organizatii din tara”, a declarat fostul presedinte al M10, Claudiu Dorneanu.

Intr-adevar, cele declarate de Dorneanu se confirma daca este sa ne amintim ca la inceputul lunii septembrie mai multi lideri de filiale din tara, dar si presedintele Ioana Constantin si-au inaintat demisiile acuzând „orgolii marunte ce au ajuns sa pericliteze proiectele partidului.”

Ramâne de vazut asadar, daca, si in ce formula se va prezenta M10 la parlamentare.

Intrucât nu exista la acest moment un presedinte de partid, nu am reusit sa contactam nici un alt reprezentant.

M10 este un partid lansat în martie 2015 si înfiintat oficial în luna iunie 2015, de orientare centru-dreapta, având-o în frunte pe politiciana si jurista Monica Macovei.

Are doua comisii, Comisia de Initiativa Nationala si Comisia de Integritate si Arbitraj. În data de 27 octombrie 2015, Monica Macovei s-a alăturat Grupului Conservator-Reformist din Parlamentul European. În data de 18 martie 2016 partidul M10 a devenit membru al Aliantei Conservatorilor si Reformistilor Europeni.

Partidul Noua Românie se adreseaza tinerilor

Aparut recent pe scena politica, Partidul Noua Românie intra in batalia politica a alegerilor parlamentare din acest an, dorind sa atraga in special tinerii. „Ii vizam pe tinerii care isi doresc o reala schimbare în România, tinerilor care nu voteaza din diverse motive si tocmai din acest motiv ne-am propus sa îi convingem sa sprijine un proiect ambitios la fel de tânar si sa îsi exercite un drept garantat de Constitutie: dreptul de a vota”, explica purtatorul de cuvânt al formatiunii, Cosmin Grancea. Dar, partidul se adreseaza tuturor cetatenilor care cauta schimbarea.

„Nu vom ignora restul electoralului, în demersurile noastre am avut în vedere toate categoriile de vârsta, am stat de vorba cu oameni din toate domeniile si le-am vorbit despre noi”, a mai spus Grancea.

Dar, ce are la baza programul politic al formatiunii?

„Zece directii principale: Transparenta, Dreptate, Copii, Munca, Mediu, Infrastructura, Sanatate, Cultura, Aparare, Economie. Transparenta inseamna ca fiecare institutie publica este in slujba cetateanului, iar cheltuielile, activitatile si modul de lucru trebuie sa fie transparent. Economia României poate fi competitiva daca legislatia nationala este simpla si stabila, iar sistemul de impozitare este flexibil. La capitolul infrastructura notam necesitatea de a avea drumuri pe care sa putem circula repede si in siguranta si care asigura dezvoltarea economica a României”, a detaliat pe scurt purtatorul de cuvânt al partidului.

Nu se accepta traseistii politici

În momentul de fata, Noua Românie este singurul proiect politic care nu accepta traseisti politici si nu face aliante cu alte partide. „O ideologie ambitioasa pe care ne-am asumat-o si pe care o respectam în permanenta. Principala concurenta actuala ar fi formatiunile politice deja consacrate si corupte care încearca sa identifice tot felul de tertipuri pentru a-si mentine în continuare fotoliile. Avem însa niste arme foarte puternice, suntem curati politic, transparenti si perseverenti, speram sa afle de noi cât mai multi români si sa ne acorde o semnatura de sustinere, si de ce nu, chiar un vot”, mai explica Grancea.

In ceea ce priveste proiectul politic care se adreseaza Bacaului, acesta ar cuprinde dezvoltarea infrastructurii si facilitarea legaturilor cu zona de sud a tarii. Dar, programul electoral poate fi oricând amendat de cetateni, unul dintre principiile partidului fiind ca programul sa fie formulat de cetatenii simpli, „pâna acum actualii politicieni luând decizii fara a se consulta si cu populatia.”

Lista pentru judetul Bacau:

In urma selectiei interne, partidul a desemnat si candidatii pentru Camera Deputatilor si Senat care vor reprezenta Bacaul. Acestia sunt Marius Constantin Savin, Stefana Pintilie, Fabian Herciu si Ionel Laurentiu Radovici pentru deputati si Simona Dorina Dinu si Munteanu Maria pentru Senat.

Capii de lista sunt Marius Constantin Savin pentru Camera Deputatilor si pentru Senat, Simona Dorina Dinu.

In Bacau, în prezent, la nivel de judet sunt înscrisi 70 de membri, iar pentru înfiintarea Organizatiei Locale Bacau ( membri cu domiciului în orasul Bacau), mai este nevoie de alti 10 membri. Prin intermediul organizatiei locale, Partidul Noua Românie isi propune sa devina vizibila in judet si sa

dezvolte simtul civic al cetatenilor. In prezent, organizatia strânge semnaturile de sustinere necesare pentru inscrierea in cursa alegerilor.

Patru tineri curajosi au pus bazele formatiunii politice Partidul Noua Românie, un instrument de a reforma actuala clasa politica.

Sebastian Popescu, Dan Trutia, Cosmin Grancea si Cristian Draghiceanu, pe 25 aprilie 2015 au decis înfiintarea Partidului Noua Românie. Pe 17 iunie 2015, Tribunalul Bucuresti a admis cererea de înfiintare a PNR, iar decizia a ramas definitiva si irevocabila din data de 18 august 2015.

Reforma în justitie, sanatate si educatie, cresterea natalitatii, îmbunatatirea nivelului de trai al românilor, cât si dezvoltarea infrastructurii reprezinta prioritatile urgente ale Partidului Noua Românie. Presedintele partidului este Sebastian Popescu.

„ANR e singurul proiect de salvare a României”

“Alianta Noastra România (ANR) este un partid cu totul nou, initiat si condus de domnul Marian Munteanu si care are in componenta sa, intr-o proportie covârsitoare, oameni care nu au mai facut politica, care nu vor sa mai asiste la distrugerea sistematica a tarii noastre si care sunt hotarâti sa se implice ca sa reusim o schimbare in bine prin promovarea cinstei, competentei si patriotismului”, declara avocatul Cosmin Isacescu, presedintele organizatiei judetene ANR Bacau.

Liderii Aliantei spera sa-i atraga de partea lor pe toti cei care isi iubesc tara, pe acei patrioti care nu mai vor ca „aceasta clasa politica bolnava sa continue in distrugerea valorilor românesti, in vânzarea catre straini a pamântului tarii, taierea haotica a padurilor si instrainarea resurselor naturale ale României.”

Cosmin Isacescu sustine ca Bacaul are un loc important in programul de guvernare al ANR deoarece este unul dintre judetele cele mai afectate de politicile practicate de cei care s-au perindat la guvernarea tarii, „padurile ne-au fost taiate, nu avem centura pentru municipiul Bacau, nu avem o autostrada care sa ne lege de zonele importante ale tarii.”

Nevoile bacauanilor se pliaza pe solutiile propuse de ANR. Presedintele filialei judetene afirma ca Marian Munteanu a identificat o serie de oameni de valoare bacauani, care lucreaza la mai multe proiecte de dezvoltare a judetului, oameni care se vor gasi si pe listele de candidati ale Aliantei.

Vor aplica standarde ridicate

Concurenta nu exista, afirma Isacescu, ANR fiind „singurul proiect de salvare si revenire la valorile reale ale României, proiect elaborat impreuna cu multi români patrioti, care vor cu adevarat sa faca bine României, fara sa avem scopuri personale ascunse.

Patriotismul nu este o competitie si de aceea noi credem ca nu exista o concurenta, toti cei care vor binele tarii, ne sunt prieteni.” Pe lista ANR la parlamentare vor fi oameni competenti, cinstiti si care vor sa munceasca pentru interesul nostru national, afirma liderul ANR Bacau.

„Dupa cum colegiul national al partidului este format din oameni de valoare precum Marian Munteanu, Mircea Cosea, George Alexander, gl. Alexandru Grumaz, Radu Golban si multi altii, va asiguram ca si in Bacau vom pastra aceleasi standarde ridicate pe listele noastre de candidati”, a explicat Cosmin Isacescu, fara sa comunice cine sunt acestia. Pe lista ANR vor fi prezenti si taranisti bacauani, urmare a unui protocol incheiat de ANR si PNTCD la nivel national, dar nici pe acestia nu i-a nominalizat. Lista va fi prezentata doar in momentul depunerii candidaturilor, afirma avocatul.

PRM isi doreste sa trezeasca electoratul

Intrat intr-un con de umbra dupa moartea lui Corneliu Vadim Tudor, Partidul România Mare (PRM) se pregateste de revenire. Noua conducere de la Bacau mizeaza, mai ales, pe patrioti si nationaliștii de pe stânga eșichierului politic.

„Nu ne dorim ca promisiunile noastre sa fie idei sau ideologii cu finalitate derizorie. Nu ne dorim decât sa trezim electoratul, constient de miza istoriei si adevaratele valori spirituale ale acestui popor; o noua speranta, o viata demna si care este necesara intr-o Uniune Europeana democratica! A vota PRM inseamna trezirea la realitate, atât cât noi suntem constienti ca drumul pe care vom merge impreuna este cu adevarat cel pe care ni-l dorim”, spune presedintele PRM Bacau, Marinel Herciu.

„Noi solicitam votul alegatorilor intrucât partidul nostru nu a fost la guvernare pâna acum si nu ni se poate reprosa ca am distrus industria, invatamântul, sanatatea, transportul si nu am vândut resursele naturale sau pamânturile noastre strainilor. Promitem ca vom opri vânzarile paguboase mai ales ca avem atâtea exemple cu privatizarile care au dus la distrugerea a peste 3.000 de fabrici si uzine”, mai spune el.

In ceea ce priveste Bacaul, liderul PRM spune ca judetul nostru poate fi un punct de plecare pentru atragerea investitorilor români autentici. „Ideile trebuie sa vina de la oameni cu adevarat importanti in aceasta tara, o sa tinem cont de opiniile tuturor, de ceea ce doresc fratii nostri sa construim in acest mandat. Reprezentantii nostri in Parlamentul României sau in conducerea partidului vor face cunoscute greutatile si neimplinirile din orasul si judetul nostru ca acestea sa poata fi rezolvate. Sa fiti siguri ca asa se va intâmpla tinând cont de pregatirea candidatilor nostri!”, declara Maricel Herciu.

Desi PRM considera ca nu are rivali pe scena politica – ci doar aliati – totusi, ii considera concurenti pe cei de la PSD si PRU.

„Candidatii de pe listele PRM sunt români autentici cu dragoste de patrie, care doresc ca votul electoratului sa vina in fata ca o revolta a renasterii nationale. Listele noastre sunt completate cu specialisti din diverse domenii de activitate, atât femei cat si barbati, cautând ca acestia sa aiba studii superioare si experienta in munca, fiind foarte atenti sa nu neglijam tineretul”, a incheiat presedintele PRM Bacau.

Multa vreme PRM Bacau s-a identificat cu Angela Bogea, care a condus organizatia judeteana ani in sir, fiind aleasa si deputat pe listele partidului. Dupa iesirea sa din politica, la conducerea PRM a fost ales Maricel Herciu, jurist si teolog, inscris in partid din 1994 “cu gândul curat de a-si aduce contributia la indepartarea politicienilor oportunisti care, pe intreaga perioada a ultimilor 26 de ani, au profitat de pe urma noastra, beneficiind din plin de toate avantajele posibile”. Maricel Herciu are studii in probatiune, conciliere psihosociala, mediere, teologie pastorala ortodoxa, precum si studii psihopedagogice postuniversitare de profesionalizare didactica.

„Schimbarea mentalitatilor trebuie sa continue”

Partidul National Liberal (PNL) porneste in campania electorala pentru parlamentare promovând ideea pe care a sustinut-o puternic in ultimul an, aceea de schimbare.

„România a cunoscut in ultima perioada, prin actul de guvernare si prin votul ferm dat de PNL in Parlament in favoarea egalitatii de sanse in Justitie, o decuplare accelerata de la sistemele care au tinut-o captiva. E esential ca acest proces de schimbare a mentalitatilor si de modernizare sa continue.

Miza este sa avem un Parlament care sa sustina un act de guvernare cu beneficii pentru fiecare român, fie ca vorbim de debirocratizare, orientare clara catre investitii sau de a avea garantia ca vom avea ministri cu standarde inalte etice si morale”, explica seful organizatiei bacauane, deputatul Ionel Palar. Acesta sustine ca viitorul legislativ trebuie sa continue procesul de modernizare al tarii si dezvoltarea economiei.

In ceea ce priveste strategia pentru Bacau, activitatea viitorilor parlamentari PNL va fi subordonata obiectivelor de dezvoltare a judetului. „Ne vom asigura ca judetul este reprezentat corect pe harta Guvernului. Iar pâna acum, am reusit acest lucru. Bacaul exista in Master Planul General de Transport, o realizare a Guvernului Ciolos, sustinut de PNL si criticat de PSD”, mai spune Palar.

La Senat, lista PNL Bacau este deschisa de Daniel Fenechiu, in baza protocolului incheiat cu Partidul National Democrat, urmat de Constantin Lazar, Florin Diaconu si Gabriel Gritcu.

La Camera Deputatilor, lista propusa de PNL este Ionel Palar, Tudorita Lungu, Claudiu Nastasa, Narcis Jitaru, Mircea Fechet, Liviu Miroseanu, Petrica Mihaila, Ilie Birzu, Tina Cristea si Ioana Iordache. „Desemnarea candidatilor si ordinea pe liste sunt rezultatul unui proces intern riguros”, a declarat ieri presedintele Ionel Palar.

Deputatul sustine ca „toti candidatii trebuie sa respecte principiile enuntate, sa isi asume deschis lupta cu PSD” si foarte interesant, pune accent Palar si pe nevoia ca acestia sa fie sustinuti de toti colegii, astfel incât „sa-i convinga pe bacauani, iar in Parlament sa justifice increderea acordata”. Apelul la incredere si unitate de grup vine in special dupa esecul de la locale, când, se pare, PNL a fost divizat, iar din acest motiv, n-a reusit sa câstige din nou Primaria Bacau.

PNL, in formula actuala a luat fiinta dupa alegerile europarlamentare din mai 2014, când Partidul National Liberal si Partidul Democrat Liberal au decis sa nominalizeze un candidat comun pentru alegerile prezidentiale din 2014, sa fuzioneze în viitor si sa devina parte a familiei populare europene.

Dupa câstigarea alegerilor prezidentiale, PNL si PDL au fuzionat si au adoptat un nou statut, copresedinti ai noului PNL devenind Alina Gorghiu si Vasile Blaga.

La nivel local, PNL Bacau a fost condus pâna in luna iulie 2016 de copresedintii Ionel Palar si Tudorita Lungu. Anterior fuziunii, la conducerea PNL s-a instalat Romeo Stavarache care a condus organizatia locala din 2004 pâna in octombrie 2015, când potrivit statutului partidului a fost suspendat din cauza problemelor sale in Justitie. Stavarache intrase in PNL in 2004, dupa ce si-a dat demisia din PUR, cu sprijinul caruia câstigase primul mandat ca primar al Bacaului.

Fara nominalizari de la Bucuresti! Candidatii PSD: Oameni cu experienta in administratie si politica

Oferta Partidului Social Democrat (PSD) va contine parlamentari cu experienta, care au initiat proiecte de legi si nu au lipsit in Parlament, dar si nume noi.

„Nou-venitii sunt oameni cu experienta in administratia locala, foarte multi tineri, a declarat Dragos Benea, presedintele filialei judetene a PSD. Intre cei noi sunt si femei, ma refer aici la Theodora Sotcan, care in patru ani a stabilizat Inspectoratul Scolar, o institutie care in perioada PNL-PD, mai exact intre 2005 si 2012, a schimbat 5-6 inspectori generali.

Noi am propus un om care a condus, patru ani, discret si eficient o institutie complicata si cu multe probleme in 2012, la momentul preluarii. E o diferenta majora intre ce a propus Alianta DA si ce a propus PSD.” Dincolo de oferta politica, stabilita la nivel national, PSD Bacau se va bate pentru investitiile cu impact judetean.

„Evident, vom ramâne consecventi proiectelor judetene si regionale pe care le-am si sustinut, nu doar le-am clamat. Le-am sustinut, le-am initiat, le implementam si le vom finaliza. De exemplu, centura ocolitoare, Aeroportul International, autostrada Bacau-Brasov, pentru care ne-am batut si ne vom bate in continuare, si Radioterapia”, arata Dragos Benea. PSD nu se va adresa doar electoratului de stânga ci, prin echipa pe care o va propune, tuturor bacauanilor care fac diferenta intre cei care se tin de cuvânt si cei care nu se tin de cuvânt:

„Fara falsa modestie, mie si colegilor mei ne place sa credem ca facem parte din prima categorie. Nu ne este rusine sa ne uitam la ce-am promis in campanile electorale trecute, locale sau parlamentare. Toti vorbesc acum despre doctrina, de stânga sau de dreapta, noi vrem sa fim mai pragmatici in campania din judetul Bacau si oamenii sa ne vada drept cei care ne-am tinut de cuvânt, iar asta ne diferentiaza de multi contracandidati, fara sa jignesc pe nimeni.”

„Am avansat cea mai buna formula”

Dragos Benea a insistat asupra raportului dintre ce a promis PSD Bacau si ce a facut. „Eu si Ionel Floroiu am condus impreuna o institutie (Consiliul Judetean, n.r.) care a atras toate fondurile europene, iar proiectele nu au probleme in derulare si in implementare si au fost finalizate la timp, spre deosebire de Insula de Agrement, strada Milcov etc. O institutie care nu a avut probleme cu Curtea de Conturi. Chiar nu conteaza aceste lucruri?”

Despre rivali, numai de bine. Social-democratii bacauani nu subestimeaza pe nimeni, ii respecta pe toti contracandidatii in egala masura si spera ca mesajele din campanie (privind colaborarea) sa fie sincere. „Nu vrem sa fim patetici, dar dupa 1 ianuarie 2017 putem identifica proiecte ale judetului Bacau pentru care sa ne batem toti, indiferent de culoarea politica” a declarat Dragos Benea.

Cum au fost stabiliti candidatii PSD? S-au depus CV-uri, apoi conducerea partidului a propus Comitetului Executiv o ordine pe lista. „Criteriile folosite tin de experienta politica, experienta administrativa, tin si de vârsta, si de egalitatea de gen, de o acoperire justa a teritoriului si de activitatea la partid in ultimii 4 ani, a afirmat liderul judetenei PSD. Evident, daca vrei sa iei cele mai multe voturi trebuie sa propui echipa cea mai buna pe care o ai la dispozitie. Noi credem ca am avansat cea mai buna formula a noastra!”

Pe aceasta lista se afla Dragos Benea, Theodora Sotcan, Lucian Sova, Ionel Floroiu, Gabriel Vlase, Claudiu Ilisanu, Miron Smarandache, Ioana Dinu, Carmen Dima, Costel Dunava. „Cred ca este o premiera in istoria postdecembrista a judetului Bacau, precizeaza Dragos Benea. Suntem primul partid pe lista caruia nu se regasesc oameni nominalizati de la Bucuresti. Pe de o parte e meritul actualului presedinte al PSD, pe de alta parte, a rezultatelor foarte bune obtinute de noi la alegerile din iunie.”

Organizatia judeteana Bacau a PSD a fost sinonima cu Viorel Hrebenciuc. Prefect de Bacau, apoi parlamentar, el a condus partidul inca de la inceputuri alegându-si cu grija colaboratorii. Spre deosebire de alte organizatii de partid din judetul Bacau, PSD a avut in permanenta o „pepiniera” in care si-a crescut viitorii lideri. In combinatie cu o disciplina de fier a membrilor sai, pepiniera de cadre a contribuit din plin la succesul electoral al PSD, care a reusit sa ramâna principala formatiune politica a judetului Bacau. Dupa retragerea lui Hrebenciuc, conducerea organizatiei judetene a fost preluata de Dragos Benea, care a condus anterior organizatia municipala Bacau.

PSRO, in umbra

Partidul lui Mircea Geoana, Partidul Social Românesc (PSRO), si-a lansat filiala bacauana in iunie 2015, in prezenta fondatorului si a mai multor figuri locale importante, printre care senatorul Dan Tataru, directorul Casei de Sanatate, Dan Stoica si profesorii universitari Dumitru Bortun si Adrian Ghenadi.

„Un nou proiect de tara” a fost pretextul coalizarii noii formatiuni politice, „care sa determine România sa faca saltul de la economie emergenta si tara periferica spre un stat dezvoltat”, spunea Mircea Geoana la lansare.

In cursa pentru locale, PSRO a mers cu doi candidati de notorietate, pentru Primaria Bacau – Cristinel Manolache si pentru Primaria Onesti – Laurentiu Neghina. Intr-un final, Neghina s-a retras din cursa iar Manolache s-a clasat pe locul al doilea la functia de primar al municipiului Bacau, devenind ulterior consilier local. Datorita scorului bun, PSRO a impus in Consiliul Local Bacau patru consilieri, iar in Consiliul Judetean trei consilieri.

La acest moment, nu se stie cine va candida pe listele pentru parlamentare, dar un lucru este cert, numele din acest partid nu se vor regasi pe cele ale PSD, chiar daca presedintele Liviu Dragnea vorbea la un moment dat despre intoarcerea lui Mircea Geoana in partidul care l-a consacrat.

Nu se stie cine va prelua frâiele partidului dupa plecarea lui Manolache la PMP.

Desi am incercat in repetate rânduri sa obtinem declaratii de la Cristinel Manolache, acesta nu a mai raspuns apelurilor noastre.

„Judetul Bacau trebuie sa isi recâstige pozitia de lider economic regional”

Pe listele Partidului Miscarea Populara (PMP) s-au inscris 22 de pretendenti la posturi de parlamentari, dintre care vor fi selectati cei mai competenti. Ei si-au depus dosarele de prezentare si urmeaza sa sutina proba interviului, in fata deputatului Valerian Vreme, seful organizatiei judetene. Dupa aceste demersuri se va stabili lista finala . „In functie de marimea orasului sau de importanta zonei de reprezentativitate vor avea o pozitie mai in fata pe liste. Probabil ca orasul Bacau va avea mai multi candidati”, a spus deputatul Vreme.

Programul politic al PMP va fi lansat la Bucuresti, iar deputatul Vreme s-a ocupat de componenta de societate informationala si telecomunicatii.

„Prioritatile noastre sunt protejarea capitalului autohton. Ader foarte mult la acest concept, mai ales ca vin dintr-o zona industriala (Onesti – n.r.). De asemenea, o componenta foarte importanta este intarirea institutiilor statului si sprijinirea lor, prin fel si fel de metode, cum ar fi depolitizarea, neimplicarea politicului in decizii. Un exemplu este concursul de directori din invatamânt, primit foarte bine, in general, dupa cum am constat si din luarile de pozitii din ziarul dumneavoastra, ceea ce inseamna ca suntem pe drumul cel bun”, a mai spus Valerian Vreme.

PMP are in vedere orice categorie de electorat, cu unele specificatii: „Mizam pe intreg electoratul, dar avem o apreciere pentru electoratul care inseamna o mândrie a tine la România. Mizam pe electoratul pentru care industria este o prioritate.

Agricultura este foarte importanta, dar sunt adeptul industrializarii tarii, ceea ce inseamna progres si bunastare. Mizam pe electoratul pentru care Justitia este o prioritate, iar aici ma refer sa tratam foarte serios la problematica recuperarilor prejudiciilor, si nu in ultimul rând sustinem ca toate contractele de privatizare sa fie serios analizate, iar acolo unde este cazul de incalcare a clauzelor din contract, Statul sa isi ia proprietatile inapoi”, spune deputatul Valerian Vreme.

In opinia sa, indiferent de partid, principalul lobby pe care ar trebui sa il faca viitorii parlamentari de Bacau se refera la infrastructura. Trebuie terminate proiectele aflate in executie. Insa Moldova trebuie legata urgent de Ardeal, fiindca este o cale de dezvoltare a acestei zone lasate in urma. Asadar, toti parlamentarii trebuie sa actioneze pe acest domeniu. Sunt si câteva proiecte specifice Bacaului. Este vorba despre alimentarea cu apa, care acum este problematica si la Bacau, si la Onesti, pentru rezolvarea carora ar fi vorba despre investitii mari. Pentru Onesti ar trebui un al doilea fir de aductiune de la Valea Uzului, iar pentru Bacau o sursa alternativa.

Candidati surpriza

Ieri s-a aflat, pe surse, ca pe locul doi pe lista candidatilor la Camera Deputatilor ar fi fost plasat Cristinel Manolache, fostul sef al PSRO Bacau, iar pe locul 1 la Senat, fostul pesedist Ion Melinte.

Partidul Miscarea Populara este un partid politic parlamentar din România, lansat de Fundatia Miscarea Populara, creat la initiativa presedintelui Traian Basescu, după ce sustinatorii sai au parasit PDL. Presedinte al partidului a fost Elena Udrea, care, la inceputul anului trecut, s-a autosuspendat. Ulterior, conducerea partidului a fost preluata de Eugen Tomac iar, la inceputul acestui an, de Traian Basescu. PMP a fuzionat cu Uniunea Natională pentru Progresul României (UNPR). Dupa fuziune, partidul se numeste în continuare PMP si foloseste însemnele sale, dar functiile de conducere la nivel central si în filiale au fost împartite 50-50.

Inceput modest pentru Uniunea Salvati România

Aflat pe un trend de popularitate, in special dupa alegerile locale, Uniunea Salvati Bucurestiul s-a transformat aproape imediat dupa scrutinul din 6 iunie, in Uniunea Salvati România (USR), cu alte cuvinte un alt partid politic care se vrea a fi o alternativa la formatiunile traditionale. Partidul a fost inregistrat pe 28 iulie si a absorbit fostul Salvati Bucurestiul.

Condus la centru de mai putin carismaticul Nicusor Dan, a reusit in ultimele luni sa strânga suficienti simpatizanti care sa si devina membri de partid. In luna august, Clotilde Armand, fost candidat pentru Primaria Sectorului 1, actualmente consilier local, a venit in Bacau pentru a discuta cu simpatizantii. Destul de multi, reuniti la sala Directiei Agricole. In stabilirea filialelor, conducerea a urmarit doua principii: integritatea – un cod etic pe baza de selectie a primului nucleu de oameni si al doilea principiu – autonomia filialelor.

Discursul lui Clotilde Armand a fost convingator pentru ca intre timp o filiala s-a inchegat si in Bacau, condusa de fostul presedinte al M10, Mihai Girba, plecat din fostul partid pentru a pune umarul la formarea altuia.

Pâna acum, USR Bacau n-a avut nici o actiune oficiala, insa luna trecuta un cort de-al sau era amplasat in centrul orasului pentru a strânge semnaturile necesare pentru ca partidul sa poata intra in cursa pentru parlamentare.

Deocamdata, nu se stie daca pe lista USR se va regasi vreun nume din Bacau sau daca USR Bacau va avea propriile propuneri.