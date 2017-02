Anul acesta nu s-a mai votat în Consiliul Local Bacău o nouă rețea școlară. Pentru că s-a dorit ca unitățile de învățământ preșcolar (grădinițele) să aibă din nou personalitate juridică, între Primăria Bacău și Inspectoratul Școlar a fost un schimb de adrese, dar fără rezultat.

S-a depășit termenul legal de aprobare a unei noi rețele, așa că se merge pe structura existentă. Cu alte cuvinte – grădinițele rămân în continuare în subordinea unităților școlare de care apațin de patru ani încoace (până în 2012, grădinițele au fost autonome).

Doar șase din peste 30

La Inspectoratul Școlar a ajuns doar o propunere de reorganizare, o adresă, prin care se specifica trecerea din subordinea școlilor / liceelor a șase grădinițe și tranformarea lor în unități cu personalitate jurdicică. Atenție! Numai pentru șase grădinițe, nu pentru toate cele existente. Mai mult, propunerea, susține ISJ Bacău, nu a respectat metodologia, în sensul că nu a trecut de girul Consiliului Local.

Tocmai de aceea, nici nu a fost discutată pe fond. „Dacă obțineam opinia Inspectoratului, pe acea propunere înaintată, era clar că ar fi intrat și în Consiliul Local. Trebuie să facem în așa fel această rețea școlară astfel încât să fie eficientă. Noi acum avem grădinițele în subordinea centrelor bugetare. Este evident că un director de colegiu național nu are timp să se ocupe și de problemele grădiniței. Sau când e vorba despre buget, l-aș vrea dus direct la grădiniță, separat”, spune primarul Cosmin Necula. În total, în Bacău sunt 34 de grădinițe de stat. (Roxana Neagu, Ovidiu Pauliuc)

„Conform metodologiei, proiectul de rețea școlară trebuie trimis de către Consiliul Local. Ca și în alte cazuri din județ, pe municipiul Bacău acest proiect nu a fost transmis către noi, după avizul Consiliului Local. Consiliul Local este cel ce se ocupă de realizarea și transmiterea acestui proiect de rețea școlară, împreună cu un raport argumentativ, pe care noi trebuia să dăm un aviz conform. După ce dădeam noi avizul, proiectul urma să fie votat tot în CL Bacău. Or, noi am primit o propunere direct din partea Primăriei Bacău, dar, repet, fără ca aceasta să treacă în prealabil prin CL Bacău. Nu am făcut decât să respect legea.”

prof. Ida Vlad, inspector școlar la Inspectoratul Școlar Județean Bacău