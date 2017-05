Enigmele de pe santierul Insulei de Agrement

* santierul Insulei de Agrement pare abandonat, dar unii responsabili din Primaria Bacau sustin ca se lucreaza * primarul Cosmin Necula spune insa ca proiectul este acum complet blocat * cu optimism, modernizarea integrala, inclusiv decolmatarea, se vor incheia in 2018

Proiectul de modernizare a Insulei de Agrement din Bacau a intrat intr-un “blocaj complet”, dupa a numit situatia primarul Cosmin Necula. In plus, aceeasi investitie din fonduri europene a intrat in atentia procurorilor DNA, din cauza unor suspiciuni de frauda.

Dupa cum a spus primarul, cauzele blocajului sunt multiple, de la presupuse erori de proiectare, la scandaluri intre proiectanti si executanti, calitatea lucrarilor, neconforme cu proiectul (aici s-a referit inclusiv la calitatea lemnului pentru pontoane, care ar fi foarte proasta), sau imposibilitatea legala de a deconta lucrari si materiale din cauza unor probleme de contractare. Primarul a amintit si de partea proiectului integrat ce ii revine Administratiei Bazinale Siret, adica decolmatarea lacului, care nu ar fi la parametrii normali.

“Nu exista doar un vinovat pentru neindeplinirea acestor contracte de finantare, sunt mai multe, dar nu neaparat caut acum pe cineva sa trag la raspundere. Exista cercetari in acest sens. Cert este ca pentru atragerea de viitoare fonduri europene pentru investitii vom lucra cu alti oameni decât cei care au lucrat pâna acum”, a spus primarul Cosmin Necula.

Opinii optimiste

Intr-adevar, santierul de la Insula pare abandonat, dar in ciuda aparentelor, responsabili din Primaria Bacau spun insa ca se lucreaza in continuare. Cu un dram de noroc, bacauanii s-ar putea bucura de noul loc de agrement incepând cu anul 2018 sau, cel mai târziu, 2019.

Mai multi cititori ne-au intrebat ce se intâmpla cu modernizarea insulei, daca proiectul mai are sanse sa fie gata si cel mai important, când? Asta pentru ca a mai trecut o vara in care distractiile au fost limitate, iar bacauanii n-au avut variante, decât la privat.

Am facut o vizita la insula, acolo unde ne asteptam sa fie santierul in plina desfasurare, mai ales ca intram in sezonul rece, când vremea nu mai permite lucrari de mare anvergura. De la distanta am observat doar câtiva muncitori care lucrau la un pietonal. In rest, altfel de lucrari nu par a se mai derula, dar, repet, n-am intrat in tot santierul. Dezolanta este si imaginea de la intrare, acolo unde ar trebui sa apara o parcare supraetajata.

Aici, pe muntii de pamânt sapati au crescut in voie balarii, o conducta care a fost scoasa din pamânt a ramas abandonata in dreptul podului de la intrare si evident, nici o miscare. De altfel, „parcarea este cuiul lui Pepelea pentru ca a trebuit sa schimbam solutia tehnica. Dar, pe santier se lucreaza in continuare, asta e clar”, a dat asigurari Leonard Padureanu, administratorul public al municipiului. Acelasi lucru il sustine si managerul de proiect din cadrul Primariei Bacau, Ciprian Pistea. „Devierea colectorului de canalizare din zona parcarii presupunea riscuri prea mari.

S-a modificat solutia tehnica si asteptam avizul Companiei de Apa. In rest, pe insula au loc lucrari de placare a piscinelor, se finalizeaza aleile de acces, peretele de escalada”, a spus acesta. Lucrari se pot face pâna când va permite vremea, dar termenul optimist de finalizare si deschidere a insulei este primavara anului viitor. Racordul la apa este facut, urmeaza energia electrica pentru a pune in functiune toate investitiile realizate in parcul acvatic. Responsabilii dau asigurari si ca platile catre constructor sunt la zi.

Gradul de realizare a investitiei este de circa 70 la suta.

Contractul de 7,5 milioane de euro a fost câstigat de consortiul CONBAC SA, SSAB-AG SRL, Moldocor SA si Casa Design SRL. Primaria suporta jumatate din aceasta suma si 2 milioane de euro in plus pentru ca proiectul nu s-a finalizat la timp.

Insula de Agrement … fara apa

Balarii au crescut si pe o parte a canalului de apa care inconjoara insula, tocmai acolo unde firma Romgan se apucase de decolmatat. Acum, utilajele s-au mutat in alta parte a canalului, pe dealurile de pamânt strânse anterior crescând in voie vegetatie.

Aici, proiectul de decolmatare realizat cu bani de la Ministerul Mediului, prin ABA Siret, a ajuns la circa 50 la suta, constructorul lucrând in functie de alocari. „In prezent, in baza unui protocol incheiat cu Primaria Bacau, transport pamântul de la insula la depozitul de gunoi. Facem 30-40 de curse pe zi. Dar, mai este de lucru, inca jumatate daca stam sa ne gândim”, a spus Laurentiu Ganea, patronul firmei Romgan.

Din cele 9,4 milioane de lei, cât costa decolmatarea, „suma consumata cumulat in 2015 si 2016 este de 3,3 milioane de lei. Pâna in prezent, s-a excavat o cantitate de 129.857 metri cubi de material aluvionar”, a declarat Georgiana Cernat, purtator de cuvânt al ABA Siret. In total, 460.000 de metri cubi de mâl trebuie excavati, jumatate fiind in sarcina Primariei Bacau care a decis sa acopere gunoaiele cu acest pamânt.

Linia de finish, anul 2018 Asadar, cu aceste intârzieri, insula va fi complet modernizata si pe deplin functionala abia in 2018. Partea buna este ca primaria nu va suferi de nici o corectie financiara, pentru ca s-a obtinut derogarea de doi ani, pâna in 2018, de la organismul intermediar pentru a demonstra ca insula este pe deplin functionala, adica nu doar aquapark, ci si luciul de apa din jurul ei.

Andreea Gavrila

Ovidiu Pauliuc