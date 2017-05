Emoții și bucurii la cursul festiv al absolvenților de la Colegiul „Eminescu”

Sala Ateneu a Filarmonicii „Mihail Jora” găzduit miercuri, 24 mai, de la ora 13.00, cursul festiv al absolvenților de liceu de la Colegiul „Mihai Eminescu”, curs derulat după defilarea absolvenților prin centrul orașului. Promoția 2013-2017 de la „Eminescu” a fost reprezentată de 156 de absolvenți de liceu.

Bucuria de final de liceu a fost cel puțin egală cu emoțiile, dar și cu regretele că anii de liceu, atât de frumoși, s-au încheiat. Și pentru că s-a ajuns la final, directorul colegiului, prof. Constantina Hulea, ne-a făcut o scurtă radiografie a anului școlar care stă să se încheie: „ La colegiul nostru, ca și în alte instituții de învățământ din țară, anul școlar 2016-2017- deși se contura cu efective foarte bune la admitere în liceu și bune la nivel postliceal și cu rezultate frumoase la examenele naționale- a debutat cu examenul pentru director/director adjunct care a reconfirmat echipa managerială confirmată prin concurs și în 2008”, a declarat prof. Constantina Hulea, care a ținut să reamintească și o parte din activitățile importante derulate în această perioadă cum ar fi, proiectul Zilele Colegului, Ziua Asistentului Medical și programul „Școala altfel”. Se adaugă numeroasele participări și rezultatele bune la concursuri și olimpiade, dar și premiul elevului Codrin Maxim, participant la faza națională a Olimpiadei de Limba Italiană.

La Cursul Festiv, pe lângă reprezentanții instituțiilor partenere, elevi, părinți și profesori, au fost prezenți și actrița Eliza Noemi Judeu – director al Teatrului Municipal „Bacovia” și trupa Exploziv coordonată de Gabriela Zăbrăutanu, absolventă a colegiului în 2006.

Șefa de promoție a colegiului, Bianca Șendrea, de la clasa a XII-a B, Științe sociale, cu media generală 9.59, a predat cheia succesului elevei Mihaela Sabău de la clasa a XI-a B, Științe sociale.

„A fost cea mai frumoasă experiență din viața mea. Am cunoscut oameni și lucruri noi și am îndrăznit foarte mult în acești patru ani de liceu. Nu mi-a propus să ies șefă de promoție, dar știam că trebuie să muncesc. Voiam doar să-mi fac mândri părinții și sper că am reușit. Mai departe… oscilez între Litere și Istorie.”

Bianca Șendrea, șefa de promoție 2017 la Colegiul „Mihai Eminescu”