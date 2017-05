Actualitate Elevi de la Școala Populară de Arte Bacău, premiați la un festival în Sălaj de Florin Stefanescu - Distribuiți pe Facebook Distribuiți pe Twitter În urmă cu câteva zile, la Șimleul-Silvaniei, în județul Sălaj, a avut loc Festivalul „Tradiții”, care s-a desfășurat pe trei secțiuni: cântec străbun, costum popular și țesături, respectiv pictură; pe două categorii de vârstă: 8-15 ani și 15-20 de ani. Evenimentul a fost organizat de Consiliul Local și Primăria din Șimleul-Silvaniei și Clubul Elevilor din localitate, festival la care au evoluat concurenți din Arad, Bihor, Bistrița, Sălaj, Cluj, Gorj, Olt, Mureș și Tulcea. Bacăul a fost reprezentat la Festivalul „Tradiții” de doi elevi de la Școala Populară de Arte și Meserii însoțiți de profesoara și interpreta de muzică populară Maria Șalaru. În urma concursului, Vlad Amariei a obținut Premiul I la secțiunea „Cântec străbun” categoria de vârstă 8-15 ani, iar Bianca Elena Rotaru a primit Premiul Special al Juriului și o mențiune la secțiunea „pictură”. Prof. Maria Șalaru, care a susținut un recital, a primit o diplomă de excelență pentru promovarea folclorului în rândul tinerei generații și a fost nominalizată, din nou, și a câștigat premiul publicului. Atât concurenții, cât și artiștii invitați în festival au fost acompaniați de orchestra „Dor transilvan” dirijată de Ștefan Iorga. Gazde au fost familia Gavril și Cornelia Neaga, interpretă de folclor. Interpreta de muzică populară Maria Șalaru a fost invitată și la „Gala Celebrităților Românești”, care a avut loc în capitală, acolo unde băcăuanca a primit trofeul „Premiul Publicului”.

La „Gala Celebrităților Românești” au fost prezente personalități din diverse domenii: muzică populară, muzică ușoară, teatru, film, mass-media, literatură, știință, medicină. Criteriile de acordare a trofeului au fost popularitatea, valoarea, implicarea socială și realizarea profesională a celor premiați. Gazde au fost prof.Mihaela Șerban și actorul român Daniel Ganea de la Hollywood. Președintele juriului a fost actrița americană Florina Kendrick Roberts, iar vicepreședinte de juriu, cunoscutul interpret Gheorghe Turda. 0 SHARES Share Tweet

Raspunderea juridica a comentariilor revine in totalitate autorilor. Inainte de a comenta, cititi Standardele comunitatii! Nu vom accepta comentariile rasiste, xenofobe, care indeamna la ura sau care incita la violenta. In cazul in care considerati ca un comentariu deja aprobat ar trebui eliminat, va rugam sa ne instiintati folosind acest formular.