Elevi băcăuani în Parlamentul European

43 de elevi de la Colegiul Național Catolic „Sf. Iosif”, însoțiți de prof. Irina Ștefură (coordonator de proiect), au participat, recent, la un nou proiect european Euroscola 2017, derulat la Parlamentul European de la Strasbourg, alături de alți 500 de tineri din 21 de școli și licee europene.

Participanții la Strasbourg, împărțiți în grupuri multilingvistice, au interacționat și dezbătut cu ceilalți membri ai echipei, dar și cu celelalte grupuri într-o altă limbă decât cea maternă, ceea ce reprezintă pentru ei o bună ocazie de a considera limbile străine nu o barieră, ci mai degrabă o modalitate de înțelegere a problemelor, opiniilor și așteptărilor tinerilor din toate statele europene.

În cursul zilei Euroscola, elevii au avut ocazia de a vizita plenul Parlamentului și de a simula activitatea deputaților europeni.

La sfârșitul zilei, fiecare candidat a primit un certificat de participare semnat personal de Președintele Parlamentului European. „Deși particip cu elevii mei pentru a patra oară la Parlamentul European, Ziua Euroscola îmi stârnește aceleași emoții și îmi aduce aceleași satisfacii ca și prima dată. Din exterior poate părea o rutină, o obișnuință, însă din interior este un proiect plin de emoție, dar, mai ales, de realizări.

Elevii care au participat la această nouă ediție au avut trăiri intense ceea ce ne facem să credem că ne vom întoarce la Strasbourg la o ediție ulterioară”, ne-a declarat prof. Irina Ștefură. Anul acesta, competiția Euroscola s-a desfășurat în jurul temelor imigrației și toleranței. Elevii băcăuani au fost regizori, costumieri și actori pentru a transmite mesajul lor – „Give way to tolerance” – societătii, un mesaj puternic și foarte apreciat.

A fost o ediție care a curs natural spre teme cum ar fi Brexitul și imigranții. Toți participanții europeni au adresat întrebări concrete reprezentanților Parlamentului European si au propus legi serioase care le pot influența viitorul în mod pozitiv. „A fost o ediție reușită, din care am învățat și de care ne-am bucurat din plin. Ea a fost realizabilă și ne-a devenit accesibilă urmare a muncii pe care am depus-o, dar și sprijinului necondiționat pe care conducerea școlii, prin prof. dr. Anton Săboanu, director, ne-o acordă la fiecare ediție”, a conchis prof. Irina Ștefură.

„Participarea mea în acest proiect a însemnat o experiență unică, atât pentru mine, cât și pentru colegii mei. Când ușile s-au deschis și am intrat îm marea sală a Parlamentului European, emoțiile m-au cuprins și eram hotărâtă să dau tot ce-i mai bun din mine ca să fac o schimbare. Momentul în care mi-am dat seama că și părerea mea contează a fost atunci când am avut de apăsat unul din cele trei butoane pentru a vota legile propuse. Pe parcursul zilei, a avut loc și concursul «Eurogame», care ne-a ajutat să comunicăm cu tineri de diferite naționalități. Această experiență m-a ajutat să exersez limba engleză și să conștientizez beneficiile oferite de Uniunea Europeană. Sunt recunoscătoare pentru această oportunitate și sper ca și alți colegi de ai mei să aibă parte de aceleași trăiri unice.” (Arva Marina, clasa a XII-a A)

„Nu îmi imaginam vreodată că voi avea ocazia să particip la un asemenea proiect. Am descoperit acest proiect prin intermediul doamnei profesor Irina Ștefură, care ne-a captat imediat atenția, reușind printr-un scurtmetraj să putem obține invitația de a merge la Parlamentul European de la Strasbourg. Odată ajunși acolo, am descoperit cum exercitarea drepturilor omului este importantă în dezvoltarea unui stat, discutând despre problemele Europei, am conștientizat că schimbarea vine de la noi și că trebuie să spunem stop corupției, dar pentru aceasta avem nevoie de umanitate. A fost o experiență minunată, ce rămâne să o fructificăm pe viitor, având mereu în minte faptul că trebuie să fim diferiți ca să transformăm societatea în care trăim.” (Robert Emanuel Baciu, clasa a XII-a A)