Actualitate Eco Sud invită autoritățile din județul Bacău la dialog, pentru rezolvarea crizei deșeurilor ADVERTORIAL de Comunicat de presa - Distribuiți pe Facebook Distribuiți pe Twitter Subscrisa Eco Sud S.A. cu sediul în București, str. Ankara, nr. 3, sector 1, semnatara contractului de Delegare prin concesionare a gestiunii serviciilor de depozitare, tratare și valorificare a deșeurilor municipale nepericuloase în județul Bacău încheiat cu Primăria Municipiului Bacău, privind exploatarea și întreținerea celulei 1 a depozitului conform de deșeuri menajere Bacău situat în comuna Nicolae Bălcescu, inclusiv operarea stației de sortare și a stației de compostare, depozit ecologic realizat prin fonduri europene, Având în vedere prezența delegației Comisiei Europene condusă de către Karsten Rasmussen, Comisar Șef al Direcției Generale pentru Politică Regională și Urbană, aflată săptămâna trecută în Bacău, cât și dezinformările făcute de funcționarii publici ai Municipiului și Județului Bacău față de membrii delegației europene privind așa zisa blocare în contestații a licitațiilor în curs privind ”Sistemul integrat de management al deșeurilor solide în județul Bacău”, faptul că funcționarii publici ai Municipiului și Județului Bacău au invocat față de Comisia Europeană argumente false privind imposibilitatea continuării atribuirii licitațiilor respective, în condițiile în care există o hotărâre definitivă și irevocabilă a Curtii de Apel Bacău care îi obligă pe acești funcționari, încă din octombrie 2016, cu termen de aplicare în 10 zile, să pună în aplicare dispozitivele acestei hotărâri care putea debloca încă din luna octombrie a anului trecut ”Sistemul integrat de management al deșeurilor solide în județul Bacău”, Având în vedere cheltuielile artificiale la care este supusă populația ca urmare a neaplicării acestei hotărâri judecătorești definitive și irevocabile cât și a faptului că există un pericol iminent de răspândire a factorilor dăunători de mediu în rândul populației municipiului și județului Bacău, Având în vedere riscul major pentru sănătatea populației, formulăm această invitație în contextul pasivității continue a Asociației de Dezvoltare Intercomunitară pentru Salubrizare Bacău care refuză aplicarea unei hotârâri judecătorești definitive și irevocabile în vederea salvării ”Sistemului integrat de management al deșeurilor solide în județul Bacău”, toate acestea având efect asupra sănătății populației, pericolul răspândirii de mirosuri, insecte și rozătoare care pot provoca boli infecțioase în rândul populației dar și a cheltuielilor fictive efectuate din bugetul local pentru întreținerea unor facilități de mediu realizate din fonduri europene împovărând artificial astfel populația, Eco Sud invită așadar prin prezenta:

Autoritățile publice:

Domnul Cosmin Necula, Primar al Municipiului Bacău

Domnul Sorin Brașoveanu, Președintele Consiliului Județean Bacău

Domnul Senator Adrian-Dragoș Benea

Doamna Prefect Maricica Luminița Coșa, Prefectura Bacău

Domnul Tiberiu George Ciobanu, Comisariatul Județean al Gărzii Naționale de Mediu

Doamna Carmen Mihaela Arim, Director Executiv al Direcției de Sănătate Publică

Domnul Paul Toderică, Director Executiv al Agenției pentru Protecția Mediului Bacău

Asociația de Dezvoltare Intercomunitară pentru Salubrizare Bacău si primarii unităților administrativ-teritoriale membre ADIB

Membrii Consiliului Județean Bacău

Membrii Consiliului Local al Municipiului Bacău Presa locală:

Ziarul de Bacău, Deșteptarea Bacău, Euro TV Bacău, Tele 1 Bacău, Observator de Bacău, Realitatea TV Bacău, Tele Moldova Presa centrală:

Televiziunea Română, Antena 1, Digi TV, Digi 24, Kanal D, Realitatea TV, Prima TV, Adevărul, Evenimentul Zilei, Hotnews, Agerpres miercuri, 10 mai 2017, ora 12:00, la Sala de Conferințe "Royal" a Hotelului President, strada Ioniță Sandu Sturdza, nr. 11, Bacău, pentru informare cu privire la identificarea și aplicarea unor soluții pentru criza deșeurilor din județul și Municipiul Bacău. Apelăm la responsabilitatea autorităților publice locale pentru identificarea și implementarea măsurilor necesare asigurării unor servicii privind "Sistemul integrat de management al deșeurilor solide în județul Bacău", prestate în regim de continuitate și eficiență.

