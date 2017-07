Politica Echipă completă la Primăria Moinești de Silvia Patrascanu - Distribuiți pe Facebook Distribuiți pe Twitter Valentin Vieru, primarul municipiului Moinești, nu mai este singur. Consilierii locali au decis, prin vot secret, că el va fi ajutat în administrarea urbei de către Neculai Breahnă, membru al aceluiași partid: Alianța Liberalilor și Democraților (ALDE). Postul de viceprimar a rămas vacant după ce Viorel Ilie, ales primar în 2016, a ajuns senator, apoi ministru, iar viceprimarul Valentin Vieru i-a preluat atribuțiile. Pe 11 iunie, Valentin Vieru a câștigat alegerile pentru funcția de primar al municipiului. Prof. Neculai Breahnă este absolvent al Facultății de Matematică din cadrul Universității „Vasile Alecsandri” Bacău și a lucrat ca profesor până la alegerile din 2016. „Mulțumesc tuturor pentru sprijinul acordat, sper să formăm o echipă pentru bunăstarea municipiului Moinești si a locuitorilor acestuia”, a declarat proaspătul viceprimar. „Domnul Breahnă se bucură de susținerea majorității consilierilor și, bineînțeles, de sprijinul meu. Îl consider omul cel mai potrivit pentru funcția de viceprimar. Sunt sigur că împreună vom finaliza cu succes proiectele în curs, dar vom iniția și altele prin care să contribuim la dezvoltarea municipiului”, afirmă primarul Valentin Vieru.

Neculai Breahnă este căsătorit, soția fiind tot profesor de matematică, și are, împreună cu aceasta, un fiu care este medic chirurg în Marea Britanie.

