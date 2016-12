Dupa ridicarea embargoului, Iranul cauta oportunitati de miliarde in Bacau

Luni, Camera de Comert si Industrie (CCI) Bacau a fost gazda unei interesante si importante intâlniri pe care Excelenta Sa, domnul Hamid Moayyer, ambasadorul Republicii Islamice Iran în România, a avut-o cu reprezentantii autoritatilor locale si judetene, ai mediului universitar si cultural, precum si ai mediului de afaceri bacauan.

Un moment istoric l-ar putea numi, daca luam in calcul ca, de mai bine de zece ani, niciun oficial de rang inalt al acestei tari nu s-a mai aratat interesat de zona noastra, mai ales din cauza sanctiunilor economice impuse de comunitatile internationale.

„In trecut, am avut o colaborare buna, noi, judetul Bacau, cu Iranul, atât in domeniul cultural, cât si in cel economic, sportiv sau academic. Or, scopul intâlnirii noastre este de a relua si dezvolta relatiile institutionale cu dvs. si deschiderea de noi oportunitati de dezvoltare in domenii de interes comun”, a declarat Doru Simovici, presedintele CCI Bacau.

Evenimentul a fost onorat de primarul Bacaului, Cosmin Necula, Valentin Palea, administratorul public al judetului, Carmen Cioltan, sefa serviciului de comunicare din cadrul Prefecturii, primarul municipiului Onesti, Nicolae Gnatiuc, precum si rectorii celor doua universitati judetene, respectiv Carol Schnakovszky – Universitatea „Vasile Alecsandri” si Neculai Lupu – Universitatea „George Bacovia”, si Gheorghe Popa, de la Centrul de Cultura si Arta „George Apostu”.

„In numele lui Dumnezeu, va multumesc pentru prezenta la aceasta intâlnire si pentru eforturile organizatorilor de a ne aduna la un loc. Multumesc lui Dumnezeu si pentru ca ne-a ajutat sa ne facem timp, si eu si dvs, pentru a ne intâlni, astfel incât sa fie un inceput de colaborare intre tara mea, Iran, si România, in special Bacaul. Este primul pas important, un moment stralucit, as putea spune, si deosebit de valoros, sper sa nu fie ultimul”, a declarat Hamid Moayyer, ambasadorul Iranului la Bucuresti.

In continuare, oficialul a vorbit despre dezvoltarea extraordinara a economiei Iranului, accentuând, totodata, asupra potentialului urias de absorbtie a productiilor de orice fel pe care il poate asigura atât tara sa, prin cei peste 80 de milioane de locuitori, cât si restul de 400 de milioane de oameni care convietuiesc in jurul statului iranian.

Totodata, ambasadorul Hamid Moayyer a aratat ca, in tara sa, sunt peste 1.000 de profesonisti din domeniul atomic (energie, medical etc), vorbind totodata despre zacamintele uriase de petrol si gaze, despre parcursul rapid din medicina, IT, petrochimie, nano si microtehnologie sau dezvoltarea retelei de transporturi feroviare, navale si rutiere.

„Din pacate, pâna acum, statul iranian nu a avut in vedere dezvoltarea relatiilor cu mediul de afaceri particular al dvs. Acum, noi avem posibilitati si, daca exista printre dvs. cineva, chiar si din sectorul public, de stat, care vrea sa se dezvolte la noi, sa vina. Bani sunt, colaborare nu am avut pâna acum. Numai pentru petrol si gaze, avem din partea statului iranian peste 200 de miliarde de dolari in scopul dezvoltarii”, a mai aratat oficialul iranian.

„Bacaul poate oferi multi specialisti in industria fina, industria aeronautica, contructii metalice, soft, dar si in industria fina textila. Bacaul este un oras deschis, care asteapta investitori si, totodata, poate fi intresant din punct de vedere economic, pentru ca, de la anul, intram intr-un program de investitii sustinute, pe mai multe directii”, a declarat la rândul lui primarul Cosmin Necula.

Primarul municipiului Onesti, Nicolae Gnatiuc, a amintit despre oportunitatile de investitii in economie si in sport pe care le ofera localitatea de pe Trotus, in vreme ce reprezentantii mediului universitar au vorbit despre posiblitatile de studiu pe care le pot asigura studentilor cele doua institutii de invatamânt superior.

„In aceasta lume haotica, cel mai important lucru este sa ne intâlnim pe podul care leaga oameni, culturi, natiuni. Cu cât ne vom cunoaste mai bine cultura reciproc, cu atât vom putea crea pacea de care avem nevoie in lume”, a punctat, la final, Gheorghe Popa, directorul Centrului de Cultura si Arta „George Apostu”.

In a doua parte a intrevederii cu oficialul strain, au avut loc discutii cu câtiva afaceristi importanti din judet, intâlnire pe care o vom relata detaliat intr-o editie viitoare a cotidianului Desteptarea.