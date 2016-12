După intrarea în NATO și U.E., Unirea cu Republica Moldova, un proiect de țară realizabil în câțiva ani

Traian Băsescu, fostul președinte al României și lider al Partidului Mișcarea Populară (PMP), consideră că o Rămânie unită cu Republica Moldova este un obiectiv care va putea fi realizat în următorii cinci-șase ani. Traian Băsescu spune că acesta este, de altfel, și următorul obiectiv de țară, după cele două obiective anterioare care au însemnat intrarea României în NATO și în Uniunea Europeană.

”Pe baza experienței mele și a ceea ce s-a intâmpat în Europa ultimilor 30 de ani, știu sigur că acest unirea cu Republica Moldova este posibilă, în baza Actului final de la Helsinki, din 1975, unde se vorbește despre cum nu se pot modifica frontiere, adică prin forță, și despre cum se pot modifica frontiere, numai prin acorduri politice”, a precizat Traian Băsescu. El a oferit ca exemple unificarea Germaniei, dar și separarea Cehiei de Slovacia, ambele obiective realizate în baza Actului de la Helsinki.

Traian Băsescu consideră că în ultimi ani s-au făcut progrese importante, de amble părți ale Prutului, progrese care, în câțiva ani, vor duce la Unirea României cu Republica Moldova. ”În 2005, în baza unei cercetări sociologice, doar 3% dintre moldoveni erau de acord cu unirea și doar 10% erau pro-Europa. Erau efectele politicii staliniste.

Am decis desovietizarea Republicii Moldova. Primul pas a fost în 2009, când am schimbat legea cetățeniei și am creat o lege speciale pentru moldovenii care și-au pierdut cetățenia în urma pactului Ribbentrop – Molotov și care doreau să-și reprimească cetățenia română. Pentru ei, și pentru rudele lor de pînă la gradul IV. Dacă, în 2009, doar patru cetățeni moldoveni aveau și cetățenie română, astăzi, peste 550.000 de moldoveni au și cetățenie română”, a explicat Traian Băsescu.

Un alt pas important a fost și acordarea de burse elevilor și studenților moldoveni care studiază în România.”Când am preluat mandatul, statul român le acorda moldovenilor 100 de burse de studii, pentru liceeni și studenți. Am luat decizia de a oferi 5000 de burse anual.

Astăzi, în plin ciclu de învățământ de patru ani, avem 20.000 de tineri care studiază și care, la final, pot cere cetățenia română. Efectele celor doi piloni prin care am desovietizat Republica Moldova, bursele și cetățenia, s-au văzut la alegerile de acum câteva săptămâni: jumătate dintre moldoveni sunt pro-Europa Asta mă face să afirm că, în cinci-șase ani, unirea va veni natural”, spune președintele Băsescu.

Unul dintre obiectivele PMP este înființarea Ministerului Reunificării. ”Este nevoie de un departament specializat, care să se ocupe de unire. În 2005, doar 10% dintre moldoveni erau pro-europeni. Astăzi, în Republica Moldova, 48% au votat calea spre Europa. Nu vor mai trece mulți ani, iar cele două parlamente, cel de la Chișinău, și cel de la București, vor vota unirea celor două țări”, a mai declarat liderul PMP

PUBLICAT LA COMANDA PMP, CUI 11160002