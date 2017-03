Onesti Dr. Oana Secară, reconfirmată în funcția de manager a Spitalului Municipal Onești de Roxana Neagu - Distribuiți pe Facebook Distribuiți pe Twitter Funcția de manager a Spitalului Municipal „Sfântul Ierarh Dr. Luca” va fi ocupată pentru următorii trei ani tot de dr. Oana Mihaela Secară (foto). Aceasta a fost declarată admisă la concursul organizat, luna trecută, pentru ocuparea postului de conducere, fiind notată cu 9.46 (media celor două probe: proba scrisă și proba de susținere a proiectului de management). Dr. Secară conduce această unitate medicală din 2013, tot urmare a unui concurs, după ce înainte a coordonat ca medic șef Secția de prevenire și control a infecțiilor nosocomiale. Acum, a fost singurul candidat pe post. Luna viitoare, dr. Oana Secară va organiza concurs și pentru celelalte funcții de conducere, respectiv cea de director medical (ocupat în prezent ca interimar de medicul chirurg Rodica Tărcuță), cea de director de îngrijiri (condus acum de asist. Sorin Roșca, interimar) și cea de director economic (unde interimar este în prezent ec. Geanina Inculeț). „Ca perspectivă imediată, vom începe lucrările de renovare a sectiilor de Medicină Internă, Neurologie, ORL și Oftalmologie. Vorbim de 7,6 milioane de lei, urmare a unui parteneriat între Consiliul Județean Bacău, care finanțează acest proiect în proporție de 90 la sută, și Consiliul Local Onești, care va suporta 10 la sută. Preconizăm ca această renovare să fie finalizată în 6-8 luni”, ne-a declarat dr Oana Secară, managerul Spitalului Municipal Onești. 0 SHARES Share Tweet

