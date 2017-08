Primăria Bacău lucrează cu 30 de utilaje la celula I a depozitului de deșeuri pentru acoperirea cu pământ a suprafeței incendiate. Ca urmare a ședinței Comitetului Județean pentru Situații de Urgență, desfășurat duminică, 20 august 2017, prin care s-au stabilit mai multe sarcini și obiective, pe instituții, în vederea lichidării incendiului de la celula I a depozitului de deșeuri Bacău, Primăria Municipiului Bacău operează 30 de utilaje care cară și depozitează pământ peste suprafața incendiată din groapa de gunoi (20 de autobasculante, 5 încărcătoare, 2 excavatoare, 3 buldoexavatoare). Operațiunile se derulează în regim non-stop, până la lichidarea incendiului. Activitățile derulate de Primăria Municipiului Bacău sunt complementare acțiunii personalului Inspectoratului pentru Situații de Urgență care operează la fața locului 4 autospeciale de stingere a incendiilor. Până la ora 17.00 a zilei de luni, 21 august 2017, aproximativ 60-65 la sută din suprafața incendiată a gropii de gunoi a fost acoperită cu pământ, acțiunea urmând a continua până la acoperirea în totalitate a acestei suprafețe și neutralizarea tuturor focarelor încă active. Reamintim că, potrivit datelor oficiale comunicate de instituțiile abilitate ale statului, nivelul emisiilor existente în aer a cunoscut creșteri de valori, însă acestea se încadrează în limitele prevăzute și admise de Legea 104/2001 privind calitatea aerului înconjurător. 1 SHARES Share Tweet

Raspunderea juridica a comentariilor revine in totalitate autorilor. Inainte de a comenta, cititi Standardele comunitatii! Nu vom accepta comentariile rasiste, xenofobe, care indeamna la ura sau care incita la violenta. In cazul in care considerati ca un comentariu deja aprobat ar trebui eliminat, va rugam sa ne instiintati folosind acest formular.