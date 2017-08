Sport Două titluri naționale pentru Silviu Ifrim Șah/ CN Veterani de Dan Sion - Distribuiți pe Facebook Distribuiți pe Twitter O frumoasă premieră șahistică în contul Bacăului: profesorul de istorie Silviu Ifrim a cucerit weekend-ul trecut, la Vaslui, două titluri de campion național la Veterani: la șah clasic și la șah rapid. Cele două locuri întâi au fost completate de un titlu de vice-campion național la turneul de blitz care a avut loc la Huși. „Este o mare realizare, mai ales că sunt primul campion național la șah din istoria Bacăului”, a declarat Ifrim. Podiumul la șah clasic: 1) Silviu Ifrim (ACS REgional Nord-Est Bacău) 5,5 puncte din 7 posibile, 2) Ervin Mozeș (CS Universitatea Arad) 5p., 3) Mihai Tufă (CȘ Diana Galați) 5p. Podiumul la șah rapid (15 minute +12 secunde increment): 1) Silviu Ifrim (ACS Regional Nord Est) 6 puncte din 7 posibile, 2) Ervin Mozeș (CS Universitatea Arad) 6p., 3) Nicolae Simion (CS Tinerii Maeștri București) 5p. Departajarea la primele două locuri a fost făcută ca urmare a victoriei directe. Podiumul la șah blitz (3 minute +2 secunde increment): 1) Dumitru Atimoftoaei (CS Capablanca Iași) 6 puncte din 7 posibile, 2) Silviu Ifrim (ACS Regional Nord Est) 5p., 3) Marian Palade (Realitatea Huși) 5p. 0 SHARES Share Tweet

Raspunderea juridica a comentariilor revine in totalitate autorilor. Inainte de a comenta, cititi Standardele comunitatii! Nu vom accepta comentariile rasiste, xenofobe, care indeamna la ura sau care incita la violenta. In cazul in care considerati ca un comentariu deja aprobat ar trebui eliminat, va rugam sa ne instiintati folosind acest formular.