Doua sensuri giratorii noi in Bacau

Ultima rectificare bugetara aprobata de consilieri a adus si doua surprize pentru soferi.

Se va construi un sens giratoriu in Serbanesti, dar nu acolo unde este asteptat, ci intre Calea Romanului si Calea Bârladului, adica la iesirea din oras spre Vaslui si Roman, in intersectia La Lazarica. Suma alocata este de 19,2 mii lei. Este necesar, dar nu atât de urgent cum ar fi fost unul pentru cei care incearca sa iasa dinspre Letea Veche. Se petrec frecvent accidente in zona, dar solutiile intârzie sa apara, asta si pentru ca studiul de trafic care s-ar fi facut n-a dat o solutie exacta.

A doua surpriza este un alt sens giratoriu acolo unde nici nu ne asteptam si nici nu fusese gândit de fosta administratie. Este vorba de intersectia Republicii, Chimiei si Aeroportului, intr-adevar aglomerata mai ales la anumite ore. Suma alocata este similara, 19,2 mii lei. Ambele proiecte trebuie avizate si de Politia Rutiera si se vor definitiva abia dupa ce o perioada se va face o amenajare temporara si se vor vedea efectele.

Este posibil ca intreaga portiune de drum, incepând cu podul de la Narcisa pâna la intersectia cu strada Chimiei si Aeroportului sa fie regândita, cu sensuri giratorii, alte treceri de pietoni si chiar separatoare de sens. Totul pentru a fluidiza traficul. Ramâne de vazut când se vor si realiza.