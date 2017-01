La data de 08 martie a.c., în jurul orei 08.30, polițiștii au efectuat cercetări pentru stabilirea imprejurărilor producerii unui eveniment rutier cu victimă, pe D.N. 12A în localitatea Ghimeş – Făget.

Astfel din primele cercetări efectuate la fața locului a rezultat că o persoană de sex feminin de 48 de ani, din comuna Ghimeș-Făget, în timp ce conducea un autoturism pe D.N. 12A, a surprins şi accidentat un bărbat de 34 de ani, care s-a angajat în traversarea drumului naţional prin loc nepermis și fără să se asigure.

În urma evenimentului rutier s-a înregistrat decesul pietonului.

Conducătorul auto a fost testat cu aparatul etilotest, iar rezultatul a fost negative.

În cauză s-a întocmit dosar penal sub aspectul săvârșirii infracțiunii de ucidere din culpă. La data de 08 martie a.c., în jurul orei 20.30, polițiștii au efectuat cercetări pe D.N.11A, în afara localităţii Negoieşti, comuna Ştefan cel Mare, pentru stabilirea împrejurărilor producerii unui accident rutier cu victimă.

Din primele verificări efectuate la fața locului de polițiști a rezultat că un bărbat de 30 de ani, din județul Vrancea, în timp ce conducea o autotutilitară pe direcţia Oneşti – Adjud, a acroşat o persoană de sex feminin, care se deplasa pe carosabil pe acelaşi sens de mers.

În urma producerii evenimentului rutier s-a înregistrat decesul pietonului.

Conducătorul auto a fost testat cu aparatul etilotest, iar rezultatul a fost negativ.

În cauză s-a întocmit dosar penal sub aspectul săvârșirii infracțiunii de ucidere din culpă.

