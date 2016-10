Dospinesti / Cumpaturi de toamna, direct din tarla

Toamna e vremea muraturilor. O stiu toate gospodinele, dar si fermierii care un an intreg se pregatesc pentru asta. Asa am gasit-o si pe Roxana, de 29 de ani, cu marfa expusa direct pe câmp, la marginea drumului ce duce spre Vaslui.

Produsele sunt aduse direct de pe tarlaua familiei, din localitatea Dospinesti, comuna Buhoci. De altfel, un anunt mare, scris cu litere de-o schioapa si prins in cuie de un copac de la marginea drumului, te atentiona ca in acel loc poti gasi „varza de sarmale – 1,5 lei kg”.

Zece metri mai spre câmp, sub o constructie improvizata, de vara, acoperita cu o prelata verde, asteptau aliniate lazi si cosuri impletite din nuiele pline cu legume: varza de Buzau la 1,5 lei kilogramul, pepeni pentru consum (ultima „sarja”) – 1 leu kilogramul, cartofi -1 leu kilogramul, ardei gras -1 leu kilogramul, gogonele 1,5 lei, ceapa 1 leu s.a.

„Ei trebuie incurajati. Bravo lor!”

Roxana, impreuna cu sotul ei, Petre, a incropit o mica afacere in agricultura. Ea e cadru sanitar, el, bucatar scolit pe alte meleaguri. Au 3 hectare de pamânt in zona localitatii Dospinesti, in imediata vecinatate a DN 2F, plus alt teren apartinând socrilor Roxanei, in comuna Buhoci. Si-au construit casa pe aproape, pentru a avea sub supraveghere câmpurile cu legume si restul.

Au o experienta nefericita cu hotii care, pe când incepusera sa ridice casa, le-au furat pâna si caramizile, de au fost nevoiti sa o ia de la capat cu constructia. De când Petre a revenit acasa, de la munca, in strainatate, trudesc cu sârg bucata de pamânt, de pe care tinerii scot recolte an de an. „Sotul meu a fost plecat in Italia de la 18 ani. In ultima parte, a lucrat in bucatarie, la un restaurat. Acolo a invatat meseria de bucatar.

Acum, lucram pamântul”, spune Roxana. Cei care trec cu masinile prin zona opresc pentru a cumpara câte ceva, atrasi fiind de anuntul prins de copac, dar si de gramezile de legume aranjate rustic. Cel mai bine se dau varza si cartorfii, dar lumea cumpara si ardeii grasi, pentru zacusca.

„Pentru noi e un mare avantaj, fiindca stii de unde cumperi marfa. In plus, ne lasa sa culegem noi, direct de pe tarla. Poate ca dam câtiva banuti in plus, dar macar ai o garantie ca produsele sunt obtinute aici si nu-s de la import. Au marfa buna, ce sa mai…Ei trebuie incurajati. Bravo lor! Sa le ajute Dumnezeu!”, spune Camelia Nelu din Bacau.